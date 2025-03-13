英特爾晶圓代工生態系 台廠有份 智原入選IP與設計服務夥伴

英特爾晶圓製造事業可望獲得台積電（2330）為首的五大半導體廠救援，業界看好英特爾先前籌組的晶圓代工服務（IFS）生態系有望隨之崛起，台廠參與英特爾該生態系的成員當中，以智原（3035）最受矚目。智原並已提前展開美國布局，可望大啖商機。

業界指出，智原是英特爾IFS生態系中，「唯二」同時入選IP與設計服務的業者，並且是三星、聯電等晶圓代工大廠的夥伴。隨著英特爾IFS有望隨著台積電等大咖加入而擴大量能，智原受惠大，成為未來台積電協助英特爾晶圓代工事業的奇兵。

另一方面，英特爾IFS生態系統技術部副總裁Suk Lee，先前曾是台積電OIP（開放創新平台）負責人。業界期待，未來英特爾聯盟將有機會效法台積電建立完整晶圓代工生態系，並找上現有合作IC設計服務廠智原、猶如台積電子公司創意所扮演角色，讓智原未來同樣有機會吃下大筆委外訂單。

據了解，智原早在去年中就宣布加入英特爾籌組的晶圓代工設計服務聯盟，並已經開始以英特爾晶圓代工、先進封裝平台開發2.5D／3D等晶片堆疊架構，目前智原手握數個AI客戶的晶片委外開發案，預期最快今年底將有望完成設計定案（Tape out），成為智原今年業績成長的動能之一。

業界分析，IC設計服務廠的最初概念就是由目前台積電轉投資創意、聯電旗下的智原等兩家廠商開創，主要營運項目就是承接系統廠、科技大廠的晶片開發項目。

觀察目前市場上一線的IC設計服務廠如創意、智原、世芯-KY等大廠，客戶群相當多樣化，包含IDM大廠英特爾、科技巨頭Google及亞馬遜AWS，甚至是汽車大廠都是IC設計服務廠的客戶。

近年AI市場崛起，除了象徵基礎建設的AI伺服器需要眾多高效能運算晶片（HPC），更需要大量高度客製化的推論晶片，成為IC設計服務廠搶攻的新焦點，更不用提未來市場規模更為廣大、多樣化的邊緣AI商機。

業界認為，智原過往布局先進製程受阻，主要因其與台積電的微妙關係，隨著美國全力扶植英特爾衝刺先進製程，智原也將成為美國政策的受惠者，除了有先前併購ARAGIO的優勢，也可透過自家的設計服務，顯著擴大先進製程營收，並提升在美國當地的競爭力。

法人指出，目前智原已經成功搶下數個AI客戶晶片開發案，未來除了將在英特爾投片量產之外，由於目前已經拿下先前台積電旗下的矽智財（IP）供應商ARAGIO全數股權，代表後續更有望採用台積電先進製程或先進封裝平台，讓智原接單客群及投片量產的晶圓代工廠將可望更為廣大。