OpenAI推大禮包 台鏈受惠 鴻海、廣達、緯創等喜迎大單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
OpenAI功能再進化。美聯社
OpenAI功能再進化。美聯社

OpenAI功能再進化，11日推出一系列專為AI代理（AI Agents）所設計的開發者工具「大禮包」，助力開發者迎接「AI代理元年」。法人看好，隨著更多開發者與企業加入使用OpenAI相關AI工具，運算需求隨之增加，進一步催動更龐大的伺服器需求。

目前OpenAI雲端服務供應商除微軟，還包括甲骨文，及日前甫簽署119億美元（約新台幣3,922億元）合作協議的AI雲端運算供應商CoreWeave，相關AI伺服器代工協力廠鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、英業達及技嘉等，將喜迎伺服器建置大單。

OpenAI推全新AI代理工具 圖／經濟日報提供
OpenAI推全新AI代理工具 圖／經濟日報提供

OpenAI於11日發布一系列AI代理工具，包括一個Responses API，及網路搜尋、檔案搜尋及電腦使用等三個內建工具，以及開源Agents SDK，讓開發者不需要再自行整合多個API或外部供應商。

OpenAI表示，隨著模型能力變得更具「代理」屬性，開發者在打造所需的AI代理時，還是會遇到不少難題，因此推出相關工具，幫開發者打造專用AI代理程式。

OpenAI產品長Kevin Weil表示，2025年將是AI代理爆發的一年，也是ChatGPT和開發者工具從「僅僅回答問題」，升級為「真正能在現實世界裡為你執行任務」的一年。

OpenAI過去雲端服務由微軟雲端平台Azure獨家提供，不過，OpenAI於1月下旬與微軟簽署新協議，微軟不再是其雲端服務獨家供應商。

OpenAI並於1月下旬宣布與軟銀、甲骨文攜手啟動「Stargate」（星際之門）計畫，甲骨文正式加入OpenAI雲端服務供應行列；CoreWeave日前也宣布，與OpenAI簽下價值119億美元的五年合約，將為OpenAI提供AI基礎設施。

從台廠供應鏈來看，微軟主要伺服器代工協力廠為鴻海、廣達及緯穎，甲骨文主要伺服器代工廠為鴻海。至於CoreWeave主力伺服器供應商為戴爾、美超微、技嘉，戴爾伺服器協力廠緯創、鴻海、英業達等，也將分杯羹。

廣達今年AI伺服器動能持續強勁，今年雲端相關業務營收比重將逾七成，預期全年AI伺服器營收將有三位數成長。

廣達除大舉徵才1,000人，也持續擴大在美投資，搶占AI伺服器先機，光是去年就已在美國市場投資12.3億美元（約新台幣404億元），目前在美國東岸與西岸都有AI伺服器產能。

AI 伺服器 雲端服務

延伸閱讀

批謠言變政治攻擊工具 陳亭妃：願遵從賴清德呼籲的團結

2025鴻海科技獎即將開放報名 提供25萬元獎金與實習

黃仁勳又要來了 訪供應鏈談新品訂單

經濟選書／神秘的OpenAI董事會

相關新聞

台積提議 合資經營英特爾

路透十二日引述四名匿名知情人士獨家報導，台積電已向美國晶片設計商輝達、超微、博通和高通提議入股一家合資企業，共同經營英特...

藍籲賴政府 爭取台晶片銷美免稅

台積電擴大赴美投資，台中市長盧秀燕呼籲政府應爭取台產晶片銷美免關稅。國民黨立法院黨團昨呼應，爭取台產晶片銷美免稅，這是最...

陸指台積伴手禮 韓儒伯：煽動台灣緊張

美台商業協會會長韓儒伯十一日表示，北京了解台積電是台灣的驕傲，也具安全意涵，指台積電對美擴大投資是被台灣作為伴手禮送給美...

台積電赴美投資 劉鏡清：最新最關鍵技術不過去

台積電宣布加碼投資美國一千億美元，立委關切是否有核心產業出走及技術外流疑慮。兼任台積電董事的國發會主委劉鏡清昨天指出，台...

觀察站／台積電合資英特爾 川普的試探？

台積電提出赴美增加千億美元大投資計畫，似乎無法換取免於接手英特爾晶圓代工事業的燙手山芋。外電披露台積電找博通等美企成立合...

就盼台積 美軍火商需大量先進晶片

台積電出手救英特爾傳聞再起，專家表示，美方想扶植美系半導體公司重返榮耀，台積電任何切入都難以確保技術完全保密，台積電處於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。