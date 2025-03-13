台積用地 全台納入考量

台積電（2330）董事長魏哲家日前表示，要在台灣蓋11個生產線，國科會主委吳誠文昨（12）日表示，政府持續支持台積電發展需求，除了南科台南、屏東園區，以及桃園龍潭園區規畫之外，地方政府亦可提出規畫，國科會將會考量。

針對台積電在台布局，吳誠文表示，竹科寶山二期是2奈米廠，試產非常好，今年會進入量產；高雄楠梓科學園區P1廠今年下半年進入量產，第二廠也在規畫中，未來還有三個廠；另外台積在嘉義、台南有封裝廠。從2奈米進到下階段1.4奈米，台積也在規畫中，政府協助台積電找地，中科二期是接近未來下個節點製程用地。

吳誠文表示，台積電未來仍會持續投資台灣，政府也會跨部會合作協助台積電建廠，包括土地、水電及人力。為滿足台積建廠需求，未來開發用地主要有三類，第一類是前瞻製程晶片製造，條件最嚴苛，包括園區土地、水電、地方政府搭配措施如教育、醫療、交通等生活機能等，須及早規畫。

第二類則是先進封裝用地，沒有像半導體製造那麼嚴苛；第三類是半導體相關供應鏈，有的會在園區，有的在經濟部產業園區。同時搭配國土規畫，以確保半導體產業發展用地充足。

吳誠文表示，他先前指示，未來園區開發，生態、文化、古蹟、居民同意都要考量，減少對居民干擾及生態影響，第一類及第二類用地開發都是「生態先行，要做生態調查」。他表示，當土地開發達到飽和，屆時若成熟製程不需要那麼多，就可重新規劃未來新廠之用。