三大科學園區年營收創高 國科會主委吳誠文：今年續穩健成長

國科會昨（12）日指出，受惠AI熱潮，三大科學園區去年營業額達4.76兆元，再創新高，年增20.73%。儘管今年面對川普2.0等挑戰，國科會主委吳誠文表示，三大科學園區營業額今年仍會穩健成長，「因為AI需求不可能逆轉」。

國科會表示，三大園區去年整體出口額達3.44兆元，創新高，成長近三成，亦受惠於AI浪潮帶動先進晶片及周邊新興產品出口大幅成長；另因大廠持續擴廠，帶動設備相關需求，進口額2.4兆元，成長三成五。貿易總額達5.84兆元，成長31.88%。

近十年三大科學園區營業額 圖／經濟日報提供

國科會昨日舉行科學園區去年營運記者會，去年全球景氣維持擴張，園區產業逐步走出循環低谷，由於AI等新興科技需求帶動，加上先進半導體製程加持及新興電子產品表現亮眼，科學園區去年營業額4.76兆元，再創歷年最佳成績。

其中竹科去年營業額1.51兆元，年增6.66%；中科1.04兆元，年增10.22%；南科2.21兆元，成長39.55%。

中科昨日表示，去年營業額再次站穩兆元大關，為歷年第三高，主要是受惠AI應用浪潮，推升半導體、資通訊產品需求。

國科會表示，觀察去年三大科學園區六大產業營業額，積體電路產業在高效能運算及AI應用需求帶動下，營業額成長25.4%；光電產業受惠國際運動賽事相繼登場，帶動大尺寸面板價量上揚，成長6.89%；電腦及周邊產業受惠雲端產業長期需求成長，以及AI伺服器爆發需求帶動，營業額成長8.02%。

精密機械產業受惠半導體晶圓廠持續擴廠，帶動電子、半導體領域設備銷售成長，營業額成長15.03%；生物技術產業，疫苗製藥及醫療器材外銷訂單成長，營業額成長9.64%；通訊產業因受地緣政治影響，廠商為強化供應鏈韌性，調整生產布局，轉向東南亞國家，致營業額衰退25.11%，惟網通產品庫存調整將告一段落，加上雲端與基礎建設需求，產業表現應可逐步改善。

國科會表示，全球經濟遇上美國總統川普上任新關稅政策與貿易限制措施不確定性升高、地緣政治風險等諸多挑戰，惟園區產業在先進製程技術引領，以及AI應用浪潮發展帶動下可望持續成長，今年科學園區營業額可穩健成長。