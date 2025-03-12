中華電信科技日發表6項新技術 後量子安全憑證最吸睛

中華電信今（12）日舉辦「2025 CHT Tech Day 研發成果發表會」，展示6項研發成功，其中，「後量子安全憑證」首次對外亮相，這項技術已成功導入車聯網領域，未來也將拓展至其他產業，幫助企業迎戰後量子時代挑戰。中華電信董事長簡志誠期許，中華電信研究院能夠積極研發技術，這些技術未來也將Spin-off（獨立分拆成立公司），成為中華電信集團內部重要的小金雞。

中華電信「2025 CHT Tech Day 研發成果發表會」，中華電信研究院院長蘇添財揭開序幕，中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜也於致詞時強調資通訊科技跨域融合、共創價值的研發精神與理念。

中華電信研究院今天對外展示6項研發技術，其中，「企業AI加速器」、「AI 有聲繪本」、「AI 超擬真助理」及「影像識別與推理」等4個項目，聚焦AI技術應用，而「沉浸式全息劇場」則結合元宇宙概念，與中華電信在全光網路與雲端運算的優勢，打造低延遲、高畫質的沉浸式體驗。

在企業AI加速器部分，中華電信推出DeepFlow智慧分析平台與DeepVoice客戶心聲分析平台。

DeepFlow智慧分析平台是一套完整的AI x Ops解決方案，協助企業內部AI模型生命周期管理並加速AI模型落地，整合了企業內部流程，由開發到部署，可以節省50%以上時間。目前已成功導入政府，金融業與製造業，並將實際開發流程，應用於客戶服務領域中，發展出DeepVoice客服應用方案。

DeepVoice透過語音轉文字、文本分析及生成式等多項AI技術，協助客服中心釐清解決客訴事件，進而解析企業市場經營的潛在問題，優化客戶互動提升滿意度，提升企業競爭優勢。

近期，量子運算廣受外界關注。中華電信也率先於國內自主研發「後量子安全解決方案」，其中「後量子PKI憑證」，為亞洲首家參與IETF PQC Hackathon、並與國際大廠持續進行互通測試的機構，該技術已導入車聯網應用，不僅確保通訊安全，更維持低延遲效能，滿足高效能應用需求。此外，研究院自主開發「後量子HSM硬體安全模組」及「PQC 遷移自動化盤點工具」，可協助企業進行後量子遷移。

蘇添財指出，中華電信研究院研發成果豐沛，目前總共累積788件專利，申請中的專利也有172件。過往，中華電信研究院研發出來的技術，也曾拆分出來獨立成立公司，如中華精測、中華立鼎光電、中華資安等。目前中華電研究院總共有近1300名的研發人員，未來也希望在高雄設立研發中心。