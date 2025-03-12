快訊

誇張！台南蝦皮物流貨車大迴轉 竟占快車道卸貨違停23分鐘

明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

再戰！侯漢廷向國安局檢舉沈伯洋 危害國家安全

鐳洋衛星展秀天線模組 耀登鎖定高機動應用市場

中央社／ 台北12日電

迎接太空衛星展（Satellite 2025），鐳洋科技今天表示，將展出自主研發的天線模組，應用範圍從地面通訊延伸到太空。耀登將發表便攜式地球同步軌道衛星（GEO）、低軌衛星（LEO）終端設備。

耀登指出，將鎖定緊急應變、遠端通訊與高機動應用市場，展出設備重量降至18公斤以下，具備開箱即用的特性，無需專業技術人員即可部署，適用於遠洋航運、災害應變與企業遠端網路需求。展出衛星設備以雙波束、雙基頻整合，朝向無縫多軌銜接的衛星韌性網路，確保穩定連線不中斷。

鐳洋科技表示，今年首度參與英國最大的太空產業交流平台Space-Comm Expo，也持續參加位於美國華盛頓的全球最大規模衛星展Satellite 2025。

鐳洋說明，今年將展示自主研發的天線模組，產品應用範圍涵蓋從地面通訊延伸到太空。包括最新推出的Ka系列地面接收站Tx、Rx混合相控陣列模組、第2代可擴充Tx、Rx混合相控陣列模組，適用於5G非地面網路（NTN）系統、衛星多軌道應用（Multi-Orbit）、星間通訊（ISL），以及執行立方衛星下行任務的各種天線（TT&C & Datalink）。

面對射頻與衛星產業的快速發展，鐳洋強調，積極擴展全球市場，於2024年與新加坡新創衛星技術公司合資成立衛星公司，致力於衛星代工及設計代工（ODM）服務。業務範圍遍及歐盟、美國、東南亞等數十個國家。

鐳洋引述市場預測，全球衛星通訊市場將於2030年達1129億美元，2024至2030年間年複合成長率（CAGR）13%。隨著對高效能通訊技術需求的成長，衛星應用範圍已擴展至海事、航太、國防、政府、運輸、物流及媒體等領域。

太空 美國

延伸閱讀

印度電信商攜手SpaceX 為本地市場提供星鏈服務

太空衛星展登場 經部率18台廠秀關鍵元件等技術

鐳洋科技登國際衛星舞台 前進英美雙展秀衛星技術

全民權證／昇達科 二檔耀眼

相關新聞

台積電將在台灣蓋11產線落腳何處？ 國科會：地方政府可提建議

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家日前表示，台積電在台灣要蓋11個生產線，他還請總統賴清德幫忙多找土地，外界關切科學園...

台積電赴美投資政府怎麼審？國科會：先進製程一定是先在台灣量產

外界關切台積電（2330）赴美千億元美元投資案怎麼審查？國科會主委吳誠文12日表示，前瞻製程研發、量產製造根留台灣的原則...

台積電再傳救英特爾 台經院劉佩真：台積多方戰線壓力大

台積電出手救英特爾傳聞再起，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電無論從技術切入或合資其他模式救援英特爾，對台積電都是弊...

台積電赴美大投資 衝擊中南部房市行情？

日前台積電宣布將於美國擴大投資1000億美元，外界擔心排擠台積在台灣的投資，甚至影響到中南部設廠進度及對當地房市的帶動效...

AMD宣布與亞大啟動7大創新計畫 培育AI科技、生醫人才

超微半導體公司（AMD）先前在亞洲大學成立「AMD邏輯及運算實驗室」並提供資源，今天趁著亞大24周年校慶，在典禮上進行一...

傳台積電邀輝達合資營運英特爾廠 業界評估可能性低

路透社報導，台積電已向美國晶片設計廠輝達（NVIDIA）等提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。台積電不評論市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。