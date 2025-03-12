鐳洋衛星展秀天線模組 耀登鎖定高機動應用市場

迎接太空衛星展（Satellite 2025），鐳洋科技今天表示，將展出自主研發的天線模組，應用範圍從地面通訊延伸到太空。耀登將發表便攜式地球同步軌道衛星（GEO）、低軌衛星（LEO）終端設備。

耀登指出，將鎖定緊急應變、遠端通訊與高機動應用市場，展出設備重量降至18公斤以下，具備開箱即用的特性，無需專業技術人員即可部署，適用於遠洋航運、災害應變與企業遠端網路需求。展出衛星設備以雙波束、雙基頻整合，朝向無縫多軌銜接的衛星韌性網路，確保穩定連線不中斷。

鐳洋科技表示，今年首度參與英國最大的太空產業交流平台Space-Comm Expo，也持續參加位於美國華盛頓的全球最大規模衛星展Satellite 2025。

鐳洋說明，今年將展示自主研發的天線模組，產品應用範圍涵蓋從地面通訊延伸到太空。包括最新推出的Ka系列地面接收站Tx、Rx混合相控陣列模組、第2代可擴充Tx、Rx混合相控陣列模組，適用於5G非地面網路（NTN）系統、衛星多軌道應用（Multi-Orbit）、星間通訊（ISL），以及執行立方衛星下行任務的各種天線（TT&C & Datalink）。

面對射頻與衛星產業的快速發展，鐳洋強調，積極擴展全球市場，於2024年與新加坡新創衛星技術公司合資成立衛星公司，致力於衛星代工及設計代工（ODM）服務。業務範圍遍及歐盟、美國、東南亞等數十個國家。

鐳洋引述市場預測，全球衛星通訊市場將於2030年達1129億美元，2024至2030年間年複合成長率（CAGR）13%。隨著對高效能通訊技術需求的成長，衛星應用範圍已擴展至海事、航太、國防、政府、運輸、物流及媒體等領域。