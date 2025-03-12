網家去年虧損收斂 深耕會員經營拚翻轉獲利

電商集團PChome網路家庭今天公告2024年財報，營收為新台幣375.63億元，年減9%，歸屬於母公司業主稅後虧損為5.76億元，較2023年的6.59億元收斂，每股虧損4.08元，也較2023年虧損5.01元好轉。

網家今天發布新聞稿表示，2024年受惠於B2C電商「PChome 24h購物」營運效率優化，及各事業體獲利提升帶動，整體財務表現持續改善，朝營收和獲利穩健翻轉的目標邁進。

網家強調，PChome 24h購物將持續專注在產品銷售組成、毛利結構及費用面的優化，以期讓營收成長。

PChome 24h購物除了聚焦提升3C家電的核心服務，也將強化生活百貨類商品齊全度，將透過異業結盟和推出OMO（線上對線下）服務，深耕會員經營與平台差異化，並提升會員的造訪率與回購率。

網家也指出，全自動化倉儲設備「PChome林口A7智慧物流園區」，2024年出貨量占比已達PChome 24h購物整體訂單數6成，到今年2月的出貨量占比已到8成。

此外，網家旗下自有物流團隊「網家速配」運能也持續提升，目前配送範圍涵蓋北中南9個縣市70個行政區，自有物流配送箱數占比近6成。