2025全球百大創新機構 鴻海連續八年入榜

鴻海（2317）專利布局受到肯定，12日科睿唯安（Clarivate）最新公布的2025全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators 2025），鴻海再次入選，也是連續第八年入列此榜單中。

今年的全球百大創新機構評選，依據在專利領域的影響（Influence）、投資（Investment）、成功（Success）、稀有性（Rarity）四項指標評選，鴻海在2025年度的百大排名中，名列第28名，代表著公司在智權創新領域，持續扮演的全球領導者角色。

鴻海一直持續投入創新研發，在分享的理念上，也不斷將創新成果專利化，若從國際專利分類號(IPC)為依據進行統計，集團在影像處理與識別（特別是運用AI）以及電池相關專利，自2022年至2024年專利數成長已三倍以上。其中，影像處理與識別相關專利涵蓋了不同的應用，諸如產品製程中的瑕疵檢測、生物與醫學圖像判讀、自動駕駛等。此外，在半導體技術以及基於神經網路之AI技術方面，自2022年至2024年的公告專利數也都有兩倍以上的成長。

過去一年來，鴻海內部專利管理政策調整，重新思考各種先進技術的專利申請布局方式，以作更有效的運用，因此在去年，鴻海台灣專利申請數大幅增加93%，是台灣專利前十大申請人之一。