台積電將在台灣蓋11產線落腳何處？ 國科會：地方政府可提建議

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家日前表示，台積電在台灣要蓋11個生產線，他還請總統賴清德幫忙多找土地，外界關切科學園區近期將有擴建計畫？國科會主委吳誠文12日表示，政府持續支持台積電發展需求，除了南科台南、屏東園區，以及桃園龍潭園區還在規畫之外，「其他地區都有可能」，地方政府亦可提出規畫，若適合，國科會會來考量。

吳誠文表示，台積電未來還是會持續投資台灣，政府也會跨部會合作協助台積電建廠，包括土地、水電，以及人力。他指出，為滿足台積電建廠需求，未來開發用地主要有三類：第一類是前瞻製程晶片製造，條件最嚴苛，包括園區土地、水電、地方政府搭配措施如教育、醫療、交通等生活機能等，須及早規畫。

吳誠文表示，第二類是先進封裝的用地，沒有像半導體製造那麼嚴苛，可稍微放寬。第三類是半導體相關供應鏈，有的會在園區，有的在經濟部產業園區。他表示，將同時搭配國土規畫，以確保半導體產業的發展，有足夠用地。

吳誠文表示，他先前已指示，未來園區的開發，生態、文化、古蹟、居民同意都要考量，減少對居民干擾，生態影響，因此第一類及第二類用地開發，都是「生態先行，要做生態調查」。

他表示，當最後土地開發達到飽和，在台灣就是只能開發這麼多園區，屆時若成熟製程不需要那麼多，就可以重新規畫為未來新廠之用。