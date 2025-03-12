台積電再傳救英特爾 台經院劉佩真：台積多方戰線壓力大

台積電出手救英特爾傳聞再起，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電無論從技術切入或合資其他模式救援英特爾，對台積電都是弊大於利，原因是英特爾與台積電仍是競爭關係，且美方仍想扶植美系半導體公司重返榮耀，台積電任何切入都難以避免技術完全保密；此舉會讓台積電處於多方戰線，壓力會非常大。

劉佩真表示，台積電宣布加碼投資美國1000億美元，大家認為先前救援英特爾負面消息可望告一段落，利空出盡，但路透今天報導台積電將邀請美系業者共同合資切入英特爾晶圓廠經營，雖然仍待相關管道確立真實性，但是一般了解英特爾董事雖歡迎台積電切入經營，但英特爾實質管理階層比較持反對聲浪，因此後續台積電能否切入英特爾經營，未來仍有拉鉅。

不過她說，無論如何，台積電從技術切入英特爾，或是合資等其他模式救援英特爾，對台積電都是弊多於利，主要是目前英特爾與台積電是競爭關係，且美方急欲扶植本身美系半導體製造公司，也希望英特爾有一天重返美國半導體榮耀，但現階段似乎仍有一大段距離，所以希望借助台積電力量。

她表示，救援過程恐怕難以避免台電技術完全做到保密程度，另一方面台積電與英特爾技術很多架構不同，兩者經營層面模式也有差異，工作文化也反映美台之間有明顯不同，如果台積電要切入英特爾，等同台積電必須處於非常多戰線問題，一方面深根台灣，一方面又要放眼全球布局，在美國投資又有金額1650億美元投資，現在又加計與美系業者合資救援英特爾，都會讓台積電面臨非常大壓力。