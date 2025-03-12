快訊

金賽綸高中時苦哀求「不要玩弄我」！金秀賢喊結婚 猛烈追求手段曝光

外資終結十連賣？罕見回補鴻海 竟買超45張

美烏談定停火草案 俄羅斯下一步如何？克宮發言人態度曝光

中科2024年營業額破兆 成長逾10%

中央社／ 台中12日電

中科管理局今天公布中科園區2024年營業額達新台幣1.04兆元，較2023年同期成長10.22%，為歷年第3高，其中積體電路產業受惠AI與高效能運算發展，成長11.09%。

受惠AI應用浪潮，推升半導體、資通訊產品需求，中科管理局表示，中科園區2024年營業額達1.04兆元，再站穩兆元大關，較2023年同期成長10.22%，為歷年第3高。其中貿易總額、出口額及進口額均大幅成長並創歷年同期新高。

就園區主要產業分析，中科表示，6大產業全面成長，其中積體電路產業受惠AI與高效能運算發展，半導體晶片需求增加，記憶體景氣復甦、價格回升等，營業額成長11.09%；還有電腦及周邊產業因指紋識別模組及玻纖紗需求成長，營業額成長23.48%。

為建置「精緻多元、優生活、節能永續」的科學園區，中科指出，於虎尾園區及二林園區新建標準廠房，提供現代化高效益單元空間，滿足中、小型企業及新創公司等各型態廠商建廠需求，其中，虎尾園區標準廠房已啟用招租，二林園區標準廠房預計於今年10月完工。

展望2025年，中科表示，全球經濟雖逢美國總統川普上任，新關稅政策與貿易限制措施不確定性升高，及地緣政治風險等諸多挑戰，然隨著AI及高效能運算應用快速發展，科技大廠持續強化研發與技術創新，提升整體產業鏈的競爭力，中科將持續輔導廠商進駐建廠營運，預估2025年營業額將穩定成長。

半導體 美國 電路

延伸閱讀

台南藍營要求國父銅像移回湯德章公園原址 文化局：已移置「二空園區」

中科嚴正聲明：興農球證屬私權契約 請興農公司依法負責

【即時短評】興農球場會員證賠償難解 台積電中科設廠仍存變數

中科二期擴建球證補償協商爭議 中科聲明要興農負責

相關新聞

台積電赴美投資政府怎麼審？國科會：先進製程一定是先在台灣量產

外界關切台積電（2330）赴美千億元美元投資案怎麼審查？國科會主委吳誠文12日表示，前瞻製程研發、量產製造根留台灣的原則...

台積電再傳救英特爾 台經院劉佩真：台積多方戰線壓力大

台積電出手救英特爾傳聞再起，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電無論從技術切入或合資其他模式救援英特爾，對台積電都是弊...

台積電將在台灣蓋11產線落腳何處？ 國科會：地方政府可提建議

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家日前表示，台積電在台灣要蓋11個生產線，他還請總統賴清德幫忙多找土地，外界關切科學園...

台積電赴美大投資 衝擊中南部房市行情？

日前台積電宣布將於美國擴大投資1000億美元，外界擔心排擠台積在台灣的投資，甚至影響到中南部設廠進度及對當地房市的帶動效...

AMD宣布與亞大啟動7大創新計畫 培育AI科技、生醫人才

超微半導體公司（AMD）先前在亞洲大學成立「AMD邏輯及運算實驗室」並提供資源，今天趁著亞大24周年校慶，在典禮上進行一...

傳台積電邀輝達合資營運英特爾廠 業界評估可能性低

路透社報導，台積電已向美國晶片設計廠輝達（NVIDIA）等提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。台積電不評論市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。