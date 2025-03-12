川普關稅衝擊下 大摩讚：台韓積極應對、跨出重要第一步

台灣與韓國近期積極應對美國關稅風險。其中，摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告，認為台灣在應對關稅風險後，為其他國家樹立正面榜樣；韓國也在出口下滑之際，強化貿易政策，因此大讚台韓兩國的策略也跨出重要的第一步。

韓國與台灣採取不同策略來降低相關風險。台灣方面，台積電（2330）宣布加碼投資1,000億美元的計畫，以減少關稅疑慮；韓國則由產業通商資源部宣布成立與美國的貿易協商機構，以強化經貿合作。

大摩亞洲經濟學家Chetan Ahya指出，韓國與台灣對關稅風險的曝險程度較高，而持續性的貿易緊張可能削弱全球需求，進一步加大高度依賴出口的經濟體面臨下行風險。值得慶幸的是，兩國積極運用自身資源，以降低衝擊。

事實上，台積電迅速採取行動降低關稅疑慮。大摩分析，台積電宣布在美國的擴增計畫是降低關稅風險的正向一步，有助於減輕對台灣經濟的衝擊。根據目前的基本假設，台灣的關鍵出口產品預計不會遭受雙邊關稅影響，預期2025 年出口增長將達5.5%，較2024年的9.8%顯著放緩。

此外，大摩還強調，台灣避免半導體等特定產品的關稅至關重要，主因半導體產業及其相關領域占據台灣整體工業活動約35-40%。

儘管台灣對美國的晶片直接出口占比相對可控（約占總出口6.5%），但貿易緊張的持續性可能對生產、出貨以及更廣泛的經濟活動產生次級影響。若美國針對半導體產品加徵關稅，可能使約300億美元的出口價值面臨風險，進而導致2025年台灣全年出口增長下降約80個基點。

大摩補充。雖然台積電尚未公布具體的投資時間表，但台灣已在關稅衝擊發生前，成功運用自身資源積極應對。由於台積電的營收對台灣總出口表現具有舉足輕重的影響，該投資不僅有助於減少關稅疑慮，也可能使台灣相較於其他經濟體更能避開潛在風險，並為其他國家樹立正面典範。