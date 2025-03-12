輝達GB300下週問世 台供應鏈代工廠狂缺人掀徵才大戰

輝達GB200伺服器今年第1季才逐步量產，緊接著GB300即將問世，新舊平台轉換時間更緊湊，代工廠出現龐大的研發與測試人力需求，默默展開搶人大戰；伴隨AI浪潮，代工廠的產業地位和待遇提升，徵才不再是「挑人家剩下的」，已經可以「咬到一點肉」。

輝達（NVIDIA）將於3月17日至21日在美國聖荷西會議中心舉行GTC大會，有望正式發表新一代人工智慧（AI）伺服器GB300，台灣「電子五哥」代工廠包括廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶將全數到齊參加GTC，為AI訂單暖身。

搶在GTC前夕，廣達為因應快速成長的AI業務需求、拓展研發能量，日前發出「英雄帖」大舉徵才，預計今年號召逾千名AI生力軍加入，網羅新鮮人及具備即戰力的轉職工作者。

在AI伺服器力拚後來居上的仁寶也不甘示弱，宣布今年將參與全台11所大學的校園博覽會，廣邀AI伺服器軟體、硬體、專案管理及業務等人才加入，今年對AI伺服器人才的需求較去年增加50%。

供應鏈人士告訴中央社記者，以代工業務為主的系統廠，在過去常被視為外商品牌公司或IC廠的「練兵房」，徵才往往只能「挑人家剩下的」。

然而風水輪流轉，供應鏈人士分析，近幾年搭上AI浪潮，代工廠的股價和市值跟著水漲船高，員工薪資及福利變得越來越好，更有機會吸引優秀人才，現在徵才可以「咬到一點肉」。

供應鏈人士說，GB200伺服器已經比原本規劃的時程延後量產，緊接著要發表GB300，研發和測試人力都必須跟上，勢必會吃掉代工廠一部分研發資源，不得不加速徵才腳步。

市場傳出，GB300除了升級運算效能之外，也可能涵蓋更多類型的AI應用，例如代理型AI、機器人等。台廠如果想維持競爭力，光靠硬體製造效率並不夠，還需要加強軟硬整合能力，這也意味著必須延攬更多具備AI系統設計、軟體開發、資料中心管理經驗的專業人才。

事實上，今年輝達GTC大會也相當注重開發者的AI訓練與認證，現場與會者可免費參加認證檢定，驗證人工智慧與加速運算能力；另外還有加速資料科學和AI網路領域的全新專業認證，以及生成式AI、代理型AI與採用CUDA C++加速運算的工作坊。

GTC大會有望帶動新一波的人才招聘熱潮，促使台廠擴大布局AI軟體工具與客製化解決方案。