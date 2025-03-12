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遠傳MWC第一線觀察 積極備戰6G爭取國際話語權

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2025年世界移動通信大會（MWC 2025）剛落幕，遠傳電信（4904）網路技術季營運群執副郭峻杰分享第一線觀察，看準5G應用深化，鎖定AI6G趨勢，遠傳更積極備戰6G，不僅關注6G的技術發展，更以成為全球6G標準制定領導者為目標，並為台灣電信產業在國際舞台上爭取更大的話語權。

今年MWC主軸以「Converge. Connect. Create.」為核心，郭峻杰觀察幾大重點，包含深化連接性及整合；超越連接，深化5G應用場景；結合AI技術，實現優質通訊；Open Gateway與API應用可推動跨產業合作；資安防護；展望6G與NTN應用等趨勢。

郭峻杰分享，遠傳在台灣市場擁有包括28 GHz在內的黃金頻段，將充分利用這些頻譜實現網路效能最大化。在MWC觀察隨著網路技術突破，可提升涵蓋率及效率

另一方面，全球關注5G FWA（固定無線接入）產品發展，遠傳也攜手亞旭一起展出，遠傳指出，全球FWA用戶規模已達約200萬，遠傳看好其發展潛力，設備商針對28 GHz的技術強化，將有助於遠傳未來推出更多元化的FWA應用。

遠傳也關注5G獨自組網（SA）模式下的創新服務，並以AI結合網路，實現優質通訊，更抓緊Open Gateway與API應用趨勢，推動推動跨產業合作與數位服務創新，例如銀行業為防範詐騙，可透過API與電信商進行位置資訊或SMS訊息的交換應用。這些應用可透過Open Gateway平台實現全球化運作。

展望6G及非地面網路（NTN）技術發展，遠傳強調，積極投入6G與NTN的技術研究與發展，並在國際標準制定組織3GPP中扮演重要角色，實現「All Connectivity」的未來願景。

遠傳指出，不僅密切關注6G的使用場景與技術脈動，更積極參與3GPP會議，成為國際標準制定的重要貢獻者。遠傳派員參與3GPP工作小組，針對6G技術規範、使用場景以及未來頻譜使用提出專業建議與提案，確保在6G發展的早期階段即掌握技術趨勢，並為全球6G生態系的建構做出實質貢獻。

遠傳認為，6G不僅將延續Connectivity的核心角色，更可能將Open Gateway等服務整合為其原生DNA，以使用者體驗為核心，實現真正的技術融合與創新。

遠傳也看好，NTN（衛星服務、無人機、高空平台如氣球等）的發展潛力，這些技術將突破地面環境限制（如海洋、高山），實現天地一體的通訊服務，未來更將走向關鍵技術融合，預期AI（終端AI、邊緣AI、雲端AI）、NTN、ISAC（感知與通信一體化）等技術將融入6G DNA，實現真正的「All Connectivity」。

遠傳強調，透過積極參與3GPP的標準制定工作，將確保這些關鍵技術的融合能夠符合未來市場需求，並為用戶提供無縫、創新的通訊體驗。

遠傳指出，不僅關注6G的技術發展，更以成為全球6G標準制定領導者為目標，透過與國際晶片製造商、設備商及營運商的合作，以及在3GPP中的持續投入，遠傳將確保在6G時代保持技術領先地位，並為台灣電信產業在國際舞台上爭取更大的話語權。

據了解，政府也積極投入6G準備，並向業者徵詢6G頻譜規劃意見，遠傳認為，4GHz、 8GHz（FR3）和14GHz均適合成為6G頻段，但頻率干擾和頻率要多大多小，目前正與大學單位合作實測，並和國際標準制定組織3GPP提案中。

6G AI 遠傳電信

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