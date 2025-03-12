快訊

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電赴美大投資 衝擊中南部房市行情？

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
日前台積電宣布將於美國擴大投資1000億美元，外界擔心排擠台積在台灣的投資，甚至影響到中南部設廠進度及對當地房市的帶動效應。圖/本報資料照片
日前台積電宣布將於美國擴大投資1000億美元，外界擔心排擠台積在台灣的投資，甚至影響到中南部設廠進度及對當地房市的帶動效應。圖/本報資料照片

日前台積電宣布將於美國擴大投資1000億美元，外界擔心排擠台積在台灣的投資，甚至影響到中南部設廠進度及對當地房市的帶動效應。國泰台大產學合作計畫主持人徐士勛今日指出，雖然台積電在投資決策過程中可能會兼顧房市、就業等影響，但這些因素並非其首要目標；而政府推出政策也有整體考量，未必能與企業利益完全一致。

國泰金控今日發布對台灣2025年第1季的經濟氣候與金融情勢預測，媒體提問，台積電去美國擴大投資，對台灣中南部房市是否有影響，甚至達到軟著陸？徐士勛指出，台積電外資比重逾70%，其投資決策以極大化公司利潤為主要考量，而非以台灣的經濟成長為優先。

徐士勛表示，根據台積電先前規劃，2025年在台投資約新台幣400億元，若年底實際投資額超過400億元、500億元甚至600億元，則顯示國內投資未受影響。不過仍需觀察此決策是否會導致相關上下游廠商跟進赴美投資，進一步影響台灣供應鏈。

徐士勛表示，短期內台灣經濟成長仍穩健，台積電赴美投資甚至可能有助於降低美國對台關稅政策的衝擊，不過，長期而言，此投資是否會對台灣經濟帶來負面外溢效果，仍需持續關注；目前尚未看到明顯影響，預計要到下半年或明年才會逐步顯現。

徐士勛說，近幾年多是台灣沾台積電的光，讓台灣在疫情後出現快速的經濟復甦，大家應該思考，如果沒有台積電，台灣還能出現什麼樣的公司、產業持續帶動國內經濟。

台積電 國泰金控

延伸閱讀

傳台積電邀輝達合資營運英特爾廠 業界評估可能性低

台積電變美積電？吳誠文：大家多慮、根留台灣原則不變

台積電獎勵提案促進生物多樣性 15日將截止報名

撇台積電技術外流 國發會主委劉鏡清：適用「N-2」規定

相關新聞

聯電最新紀念品出爐！近幾年走療癒性風格 深受股東們青睞

晶圓代工業者聯電（2303）近幾年的股東會紀念品走療癒性風格，深受股東們青睞，今年最新的紀念品出爐囉，為「UMC x 咖...

2024科學園區營業額4.76兆創新高 南科營收、成長雙冠

受惠AI熱潮及國際半導體供應鏈庫存調整告一段落，我國三大科學園區2024年營業額再創新高，達4.76兆元，較2023年成...

台積電赴美大投資 衝擊中南部房市行情？

日前台積電宣布將於美國擴大投資1000億美元，外界擔心排擠台積在台灣的投資，甚至影響到中南部設廠進度及對當地房市的帶動效...

AMD宣布與亞大啟動7大創新計畫 培育AI科技、生醫人才

超微半導體公司（AMD）先前在亞洲大學成立「AMD邏輯及運算實驗室」並提供資源，今天趁著亞大24周年校慶，在典禮上進行一...

傳台積電邀輝達合資營運英特爾廠 業界評估可能性低

路透社報導，台積電已向美國晶片設計廠輝達（NVIDIA）等提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。台積電不評論市場...

台積電變美積電？ 吳誠文：大家多慮、根留台灣原則不變

台積電近日宣布將在美國投資1000億美元，引發熱議。對此，國科會主委吳誠文今表示，前瞻製程的量產、製造跟研發都將根留台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。