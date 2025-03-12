台積電赴美大投資 衝擊中南部房市行情？

日前台積電宣布將於美國擴大投資1000億美元，外界擔心排擠台積在台灣的投資，甚至影響到中南部設廠進度及對當地房市的帶動效應。國泰台大產學合作計畫主持人徐士勛今日指出，雖然台積電在投資決策過程中可能會兼顧房市、就業等影響，但這些因素並非其首要目標；而政府推出政策也有整體考量，未必能與企業利益完全一致。

國泰金控今日發布對台灣2025年第1季的經濟氣候與金融情勢預測，媒體提問，台積電去美國擴大投資，對台灣中南部房市是否有影響，甚至達到軟著陸？徐士勛指出，台積電外資比重逾70%，其投資決策以極大化公司利潤為主要考量，而非以台灣的經濟成長為優先。

徐士勛表示，根據台積電先前規劃，2025年在台投資約新台幣400億元，若年底實際投資額超過400億元、500億元甚至600億元，則顯示國內投資未受影響。不過仍需觀察此決策是否會導致相關上下游廠商跟進赴美投資，進一步影響台灣供應鏈。

徐士勛表示，短期內台灣經濟成長仍穩健，台積電赴美投資甚至可能有助於降低美國對台關稅政策的衝擊，不過，長期而言，此投資是否會對台灣經濟帶來負面外溢效果，仍需持續關注；目前尚未看到明顯影響，預計要到下半年或明年才會逐步顯現。

徐士勛說，近幾年多是台灣沾台積電的光，讓台灣在疫情後出現快速的經濟復甦，大家應該思考，如果沒有台積電，台灣還能出現什麼樣的公司、產業持續帶動國內經濟。