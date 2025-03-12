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工研院累積專利逾3萬件 連8年獲全球百大創新機構獎

中央社／ 新竹12日電

科睿唯安（Clarivate）今天公布2025「全球百大創新機構」報告，工研院累積專利超過3萬件，連續8年獲全球百大創新機構獎。

工研院發布新聞稿，院長劉文雄表示，創新是國家競爭力的基石，隨著地緣政治風險加劇，各國紛紛致力於掌握自主關鍵技術，持續創新成為國家發展的重要議題。

劉文雄說明，工研院深耕跨領域創新研發，累積專利超過3萬件，能夠連續8年、第9度獲得全球百大創新機構獎，顯示工研院前瞻研發實力已躋身國際水準，並具全球影響力。

劉文雄指出，工研院致力推動創新科技助力產業發展，積極培育新創事業、建構無形資產貨幣化，並成立創智智權公司，集結產學研專利，建構智財銀行，深化產業競爭優勢，提供廠商需要的專利，強化國際競爭力，並協助廠商活化無形資產，推動產業永續發展。

劉文雄 大創 工研院

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