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英飛凌推新品 搶占AI伺服器應用商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
英飛凌電源與感測系統事業部總裁 Adam White 。記者鐘惠玲/攝影
英飛凌電源與感測系統事業部總裁 Adam White 。記者鐘惠玲/攝影

晶片大廠英飛凌於12日於台北舉辦「源於電網 聚能核心」AI 伺服器電源架構論壇，該公司宣布新一代AI資料中心電池備援模組 （BBU） 解決方案發展藍圖，包含從 4kW 到全球首款12kW BBU電源解決方案，積極搶攻AI伺服器應用商機。

英飛凌指出， BBU 對於AI資料中心來說至關重要，除了可確保供電不間斷，也能藉由過濾及調節供應給資料中心設備的電源，保護敏感的AI硬體免於受到電壓突波或其他電源異常的影響。

英飛凌電源與感測系統事業部總裁 Adam White 表示，該公司高能效的電池備援模組專為AI伺服器設計，具備卓越效能、靈活性和效率，可讓AI伺服器運作更加流暢，同時滿足多種功率等級的需求。英飛凌熟知如何運用矽、碳化矽（SiC） 與氮化鎵（GaN）這三大半導體材料，相信其解決方案將為業界樹立AI資料中心供電的新標準。

英飛凌並提到，其業界首創的12 kW 系統結合多張4 kW 電源轉換卡，搭載PSOC微控制器、40V和80V OptiMOS 及EiceDRIVER閘極驅動器，功率密度更較業界平均高出四倍。在主機板上並聯多張轉換卡，即可實現更高功率等級，提升擴充能力並簡化維護作業。

同時，英飛凌說，有越來越多客戶考慮採用BBU方案，可預見在未來一到兩年內，終端將會有更高比例使用BBU。而其12 kW的BBU方案受到客戶關注，預計在今年內會看到在實際的系統中落實。

另外，英飛凌也宣布推出新一代高功率密度電源模組，以實現 AI 資料中心的垂直供電（VPD）。 該公司強調，其OptiMOS TDM2454xx 四相電源模組可實現真正的垂直供電。垂直供電可大幅縮短電力傳輸距離，降低電阻耗損，藉此提升系統效能。

Adam White認為，AI 算力的成長與技術演進正在以前所未有的速度進行，這對能源需求與 AI 伺服器生態系統帶來挑戰。英飛凌聚焦於考量整個生態系統的能源效率，特別是從電網到主板核心的電源管理，以支援AI功能運作，透過與生態系統合作夥伴的密切合作，提高AI伺服器的可靠性，並降低碳排放和總體擁有成本（TCO）。

AI 伺服器

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