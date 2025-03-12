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AMD宣布與亞大啟動7大創新計畫 培育AI科技、生醫人才

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學校長蔡進發（左）頒發感謝狀給美商超微半導體AMD公司，由AMD資深業務協理黃偉喬代表接受。圖／亞洲大學提供
亞洲大學校長蔡進發（左）頒發感謝狀給美商超微半導體AMD公司，由AMD資深業務協理黃偉喬代表接受。圖／亞洲大學提供

超微半導體公司（AMD）先前在亞洲大學成立「AMD邏輯及運算實驗室」並提供資源，今天趁著亞大24周年校慶，在典禮上進行一步宣布雙方將啟動人工智慧（AI）、生醫計算領域的「七大創新計畫」，培育更多台灣AI科技、生醫領域人才。

亞大校長蔡進發說，亞大在AI、半導體領域耕耘多年，近年來推動產學合作，積極培養AI半導體高階人才。亞大團隊曾參訪AMD德州奧斯丁總部，並與AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士會面交流，之後由AMD提供亞大相關設備和資源，成立「AMD邏輯暨運算實驗室」，並正式啟動合作計畫。

他說，7大創新計畫涵蓋生醫知識圖譜與藥物再定位、腎臟腫瘤AI診斷、冠心病AI分析平台、疾病診斷與治療分析、半導體與AI人才培訓、量子安全與AI應用、新一代深度學習模型MAMBA優化。透過AMD的Instinct MI210加速器、EPYC 7003系列處理器、Radeon PRO W7900繪圖卡等高效能運算資源，能大幅提升AI在生醫領域的應用能力，推動精準醫療與高效能運算發展。

蔡進發說，此次合作的一大亮點，是利用AMD的GPU、FPGA的AI計算資源，建置完整的國際級AI、半導體教學平台，培養學生掌握AI模型開發、晶片設計與高效能運算技術，具備與產業接軌的專業能力。並與AMD共同開發教學用AI訓練平台，使用AMD的Radeon PRO W7900繪圖卡、Instinct MI210加速器，進行AI訓練與推理測試，讓學生學習AI技術應用於醫學影像分析、半導體設計與智慧製造等領域，提升台灣AI人才競爭力。

AI AMD 半導體

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