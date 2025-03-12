傳台積電邀輝達合資營運英特爾廠 業界評估可能性低

路透社報導，台積電已向美國晶片設計廠輝達（NVIDIA）等提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。台積電不評論市場傳言。業界則分析，台積電一向專注本業，主動提議接手英特爾晶圓廠的可能性低。

路透社報導，消息人士指出，根據提議，台積電將負責經營英特爾（Intel）晶圓代工部門，對於合資公司持股比重將不超過50%。台積電除向輝達提議外，也向超微（AMD）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）提出這項提議。

對此，市場人士指出，英特爾不僅是台積電的競爭對手，也是輝達和超微潛在的競爭對手，各方的利益衝突，合作計畫執行難度高。

業界分析，台積電一向專注本業，且台積電董事長暨總裁魏哲家先前已公開表示沒有興趣收購英特爾晶圓廠，台積電主動提議合資公司並經營英特爾晶圓廠的可能性低。

台積電2020年在美國開始設立先進晶片製造，亞利桑那州第1座晶圓廠2024年第4季量產4奈米晶片，原先規劃建置3座晶圓廠。

美國總統川普先前多次點名台灣搶走美國晶片生意，並揚言對台灣晶片課徵關稅，市場也傳出美國政府希望台積電出手協助英特爾度過難關。川普與魏哲家於3月3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再至少投資1000億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。