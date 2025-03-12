再創新高！拜AI熱潮 三大科學園區2024年營收4.76兆元、年增20.73%

國科會12日指出，我三大科學園區2024年營運營業額再創新高，達4.76兆元，較2023年成長20.73%；貿易總額達5.84兆元，成長31.88%，其中出口額3.44兆元，成長29.57%，亦創新高。

國科會12日舉行「國科會科學園區2024年營運記者會」。國科會表示，受惠AI熱潮及國際半導體供應鏈庫存調整告一段落，科學園區2024年營業額再創新高。

展望今年，國科會主委吳誠文表示，三大科學園區營收仍有機會持續走高，「因為AI需求不太可能逆轉」。

國科會表示，2024年全球景氣維持擴張，園區產業逐步走出循環低谷，由於AI等新興科技需求帶動，加以先進半導體製程加持，及新興電子產品表現亮眼，科學園區2024年營業額4.76兆元，再創造歷年最佳成績，其中竹科1.51兆元，較2023年成長6.66%；中科1.04兆元，成長10.22%；南科2.21兆元，成長39.55%。

分析科學園區六大產業2024年營業額，國科會指出，積體電路產業在高效能運算及AI應用需求帶動下，營業額成長25.40%；光電產業受惠國際運動賽事相繼登場，帶動大尺寸面板價、量上揚，營業額成長6.89%；電腦及周邊產業受惠雲端產業長期需求成長，以及AI伺服器的爆發需求帶動，營業額成長8.02%。

至於精密機械產業受惠半導體晶圓廠持續擴廠，帶動電子、半導體領域設備銷售成長，營業額成長15.03%；生物技術產業，疫苗製藥及醫療器材外銷訂單成長，營業額成長9.64%；通訊產業因受地緣政治影響，廠商為強化供應鏈韌性，調整生產布局，轉向東南亞國家，致營業額衰退25.11%，惟廠商網通產品庫存調整將告一段落，加上雲端與基礎建設需求的帶動，產業表現應可逐步改善。

國科會表示，全球經濟雖逢美國川普總統上任新關稅政策與貿易限制措施不確定性升高，及地緣政治風險等諸多挑戰，惟園區產業在先進製程技術引領，以及人工智慧應用浪潮發展帶動下，可望持續成長。參酌園區2024年營運趨勢、各大研究機構預測2025年經濟成長率，預估2025年科學園區全年營業額亦可穩健成長。