華擎旗下東擎 iEP-5010G 榮獲 IEC 62443-4-2 認證

華擎（3515）旗下東擎科技（ASRock Industrial）宣布，旗下旗艦級iEP-5010G工業物聯網控制器榮獲IEC 62443-4-2國際權威認證，且同步遵循IEC 62443-4-1安全開發生命週期流程，為安全的工業邊緣運算奠定新里程碑。iEP-5010G的開發依循ANSI/ISA-62443完整規範，以滿足工業自動化控制系統（IACS）設備營運方、服務供應商、系統整合商與產品供應商等關鍵合作夥伴的資安需求。

iEP-5010G展現東擎科技落實國際資安標準的決心。iEP-5010G為業界首批獲此認證的x86架構工業電腦（IPC）解決方案，將成為製造、能源、運輸、零售與醫療等多元產業的堅實砥柱，提供安全、可靠且可彈性擴充的平台，確保關鍵作業穩健運行，滿足與時俱進的各方業界需求。

隨著工業自動化與數位轉型加速，工控資安標準成為全球企業關注焦點。東擎科技先後在開發流程與產品取得IEC 62443-4-1與IEC 62443-4-2安全等級2（SL2）的雙重認證，確保旗下iEP-5010G工業物聯網控制器符合國際工控資安標準，為客戶打造更安全穩定的工業控制環境，並提升網路安全。

iEP-5010G採用效能穩定的x86架構，並導入深度防禦（Defense-in-Depth）資安設計，確保工業自動化控制系統具備更強的資安韌性。IEC 62443-4-2認證要求產品開發須符合IEC 62443-4-1安全產品開發生命週期（SDLC），確保設計、開發到生產與服務，各階段皆經過嚴格的風險評估與測試。

東擎科技通過重重考驗，從產品設計初期納入資安考量，並建立完整的漏洞揭露、通報與管理機制；這也為歐盟網路韌性法案（CRA）的預設安全（Security by Default）要求打造合規基礎，展現東擎科技協助客戶靈活應對全球資安法規變革的能力，進一步強化工業資安防護，並搶占市場競爭先機。

整合Redfish應用程式介面（API）就是獲發IEC 62443-4-2認證的其一關鍵，這項先進技術最初用於資訊科技（IT）系統管理，現已優化用於工業控制（OT）系統。iEP-5010G透過Redfish，可即時遙測硬體、安全升級韌體以及簡化設備協同管理，這些功能對資安威脅持續升溫的工業自動化與控制系統領域至關重要。

Redfish打通IT與OT之隔閡，更顛覆工業系統的資安與管理模式。iEP-5010G導入Redfish，全面強化工業網絡的資安防護，並採納簡化系統管理與統一自動化的安全策略，大幅提升運作效率。這項技術符合開放流程自動化標準（O-PAS），尤其是OSM-003規範，進一步凸顯東擎科技致力打造開放互通、可彈性擴展的工業生態。

東擎科技董事長李俊瑩表示：「隨著工業系統日益緊密連結，資安應成為企業的助力，而非構成限制。東擎科技一舉獲得IEC 62443-4-1和IEC 62443-4-2雙重認證，這也重申我們對安全設計解決方案的承諾，協助企業用戶打造、強化並保護其重要基礎設施。iEP-5010G絕非僅是一款工業控制器，在工業邊緣領域，更是重新定義資安、自動化與穩定性的強大平台。」

東擎科技身為開放流程自動化論壇（Open Process Automation Forum, OPAF）的活躍成員，致力推動O-PAS等開放標準，以促進工業系統的互通性、資安與可擴展性。iEP-5010G獲頒IEC 62443-4-2認證，不僅彰顯其在工業資安領域的領先優勢，更鞏固其在開放安全、互聯工業自動化推動過程中的關鍵地位。對於追求最高資安標準、靈活擴展性與卓越效能的企業而言，iEP-5010G為值得信賴的解決方案，協助企業迎戰瞬息萬變的工業環境。東擎科技以權威認證與O-PAS等開放標準為強大後盾，支持用戶打造安全互聯的工業環境，穩步擘劃未來。