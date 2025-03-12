快訊

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

互動資通發布AI數位轉型 整體服務「GECP」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

企業內部協作與系統整合解決方案業者互動資通今天發表AI數位轉型整體服務模式「GECP」(Government enterprise critical platform)，協助企業和政府機關數位轉型實際落地，提供產業客製化系統整合，滿足場域情境開發，達內部管理效能和外部顧客體驗的同步提高並兼顧資炫安全。

互動資通董事長郭承翔表示，希望透過「GECP」打造企業與政府AI數位轉型的核心基礎架構，透過私有化部署、客製化解決方案與開放式生態系，提升企業的營運效率與競爭力。

郭承翔表示，「GECP」涵蓋「內部協作平台」、「外部互動平台」，以及「落地版AI整合」等核心技術，為企業總體規劃數位轉型最適切方案，提供產業客製化系統整合，提高內部管理效能和外部顧客體驗，已在大企業和政府組織施行一段時間。

目前企業數位轉型最大目的在於提升作業效率，以及彌補人力不足，「GECP」整合企業內部不同的系統，串接內部文件和作業流程等資訊，提升生產力，和管理績效。目前正在導入大型教學醫院與大型企業整合AI平台；並在南部、北部為政府機關做數位轉型工程，進入底層軟硬體架構階段，預計今年下半年上線。

AI 生態

延伸閱讀

綠界科技財報／去年 EPS 賺1.94元 配發現金股利1.6元

賴總統：新的全球產業布局 持續壯大國家實力

偉康財報／去年每股賺2.15元毛利率37% 每股配1.7元股利

全球第二季就業展望調查 台灣39%企業因科技驅動擴大招聘居41國之冠

相關新聞

聯電最新紀念品出爐！近幾年走療癒性風格 深受股東們青睞

晶圓代工業者聯電（2303）近幾年的股東會紀念品走療癒性風格，深受股東們青睞，今年最新的紀念品出爐囉，為「UMC x 咖...

2024科學園區營業額4.76兆創新高 南科營收、成長雙冠

受惠AI熱潮及國際半導體供應鏈庫存調整告一段落，我國三大科學園區2024年營業額再創新高，達4.76兆元，較2023年成...

台積電赴美大投資 衝擊中南部房市行情？

日前台積電宣布將於美國擴大投資1000億美元，外界擔心排擠台積在台灣的投資，甚至影響到中南部設廠進度及對當地房市的帶動效...

AMD宣布與亞大啟動7大創新計畫 培育AI科技、生醫人才

超微半導體公司（AMD）先前在亞洲大學成立「AMD邏輯及運算實驗室」並提供資源，今天趁著亞大24周年校慶，在典禮上進行一...

傳台積電邀輝達合資營運英特爾廠 業界評估可能性低

路透社報導，台積電已向美國晶片設計廠輝達（NVIDIA）等提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。台積電不評論市場...

台積電變美積電？ 吳誠文：大家多慮、根留台灣原則不變

台積電近日宣布將在美國投資1000億美元，引發熱議。對此，國科會主委吳誠文今表示，前瞻製程的量產、製造跟研發都將根留台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。