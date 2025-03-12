互動資通發布AI數位轉型 整體服務「GECP」

企業內部協作與系統整合解決方案業者互動資通今天發表AI數位轉型整體服務模式「GECP」(Government enterprise critical platform)，協助企業和政府機關數位轉型實際落地，提供產業客製化系統整合，滿足場域情境開發，達內部管理效能和外部顧客體驗的同步提高並兼顧資炫安全。

互動資通董事長郭承翔表示，希望透過「GECP」打造企業與政府AI數位轉型的核心基礎架構，透過私有化部署、客製化解決方案與開放式生態系，提升企業的營運效率與競爭力。

郭承翔表示，「GECP」涵蓋「內部協作平台」、「外部互動平台」，以及「落地版AI整合」等核心技術，為企業總體規劃數位轉型最適切方案，提供產業客製化系統整合，提高內部管理效能和外部顧客體驗，已在大企業和政府組織施行一段時間。

目前企業數位轉型最大目的在於提升作業效率，以及彌補人力不足，「GECP」整合企業內部不同的系統，串接內部文件和作業流程等資訊，提升生產力，和管理績效。目前正在導入大型教學醫院與大型企業整合AI平台；並在南部、北部為政府機關做數位轉型工程，進入底層軟硬體架構階段，預計今年下半年上線。