宏碁集團於2025智慧城市展 上秀跨域AI新應用

宏碁（2353）集團將於3月18日至3月22日參與「2025智慧城市展」，由旗下子公司宏碁智通、安圖斯科技及宏碁通信等，以「AI賦能 永續共融」為題於台北展區共同展出，從智慧交通、低碳充電、AI智慧監控、智慧校園、智慧辦公室及智慧社區等跨領域的應用，全面打造結合AI的多元永續解決方案於智慧城市展一次亮相。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖指出，宏碁於智慧城市展再次展現旗下事業引擎的強勁動能，不僅持續拓展AI領域的實際應用範疇，更積極落實ESG與淨零永續的承諾。宏碁子公司憑藉在不同產業積累的經驗與能量，以核心事業的創新科技為底蘊，不斷發掘各種可能性。宏碁將藉由多元的解決方案掌握時代趨勢，引領台灣智慧城市的發展。

宏碁智通深耕智慧交通領域多年，提供彈性且完整的多元支付整合技術，並以創新應用驅動無人化設備數位轉型，持續將技術服務由大眾運輸、私有運具再拓展至生活場域。今年以「揪吉嗶嗶多元支付服務」協助業者快速升級現有設備並導入多元支付驗票機，不僅支援非現金支付，更可兼容投幣機原有功能，實現現金與電子支付並行的智慧金流管理，應用範疇涵蓋寶可夢遊戲機、夾娃娃機、自助洗衣機等各類無人化設備，預計今年將部署超過10,000台多元支付驗票機，全面提升支付便利性與營運效率。

順應電動車市場成長與ESG永續發展趨勢，宏碁智通協助充電樁業者導入「免綁平台會員、現場多元繳費」的創新支付模式，讓車主享受更便捷的充電體驗，為智慧停車充電與綠色運輸生態帶來突破性變革。

安圖斯科技將於2025年智慧城市展中展示其最新的AI智慧校園解決方案，致力打造未來的學習與安全環境，其解決方案包括「AI智慧教室」與「智慧監控影像辨識方案（Altos SmartCCTV Solution）」，結合創新AI技術與硬體整合，全面提升教學與校園安全效能。

「AI智慧教室」透過Altos IFP互動顯示器與AltosCloud VOI桌面虛擬化系統，提供靈活、即時的學習互動與管理，支援教師及學生間的多元互動；而「智慧監控影像辨識方案」則利用深度學習演算法進行影像即時偵測與分析，並具備電子圍籬、人數統計等功能，有效提升校園安全與資源利用效率。安圖斯科技以AI技術為核心，為學校及教育機構提供全方位的智能化解決方案，推動智慧校園的發展。

宏碁通信攜手兆碁管理顧問公司合作推出「AI智慧建築管理」方案，針對企業與社區提供創新解決方案，打造高效、安全、節能的管理環境，提升住宅、商辦兩大建築使用場域的管理效能。

針對智慧辦公室方面，宏碁通信強化AI在語音以及影像識別的服務能力，藉由「智慧識別證」體現即時錄音轉會議紀錄、即時OTP身分認證、即時藍牙存取與即時任務派遣，提升各行各業的工作效率。智慧識別證亦可連結智慧總機系統，讓客服能力再提升，強化服務品質。同時，智慧社區應用上，宏碁通訊推出住戶識別系統、智慧門禁、智慧存取櫃以及智慧物管系統，不僅強化居家安全、提升管理品質，降低社區管理人員上的費用，提升社區管理品質。