緯創連四年奪全球百大創新機構 總座林建勳揭獲獎原因

代工大廠緯創（3231）於12日宣布，團隊獲選科睿唯安(Clarivate) 2025年全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators)，這是緯創自2022年起連續第四年獲得這項殊榮。據悉，全球領先的資訊服務提供商科睿唯安每年評選在技術研究和創新領域引領全球的組織，並頒布全球百大創新機構，這100家頂尖企業與機構將創新作為其營運策略的核心重點之一。緯創總經理暨執行長林建勳也直言，團隊很榮幸連續四年入選科睿唯安全球百大創新機構。

緯創以科技服務領導廠商為定位，全球布局展現卓越企業韌性，能夠有效滿足客戶需求及應對市場變化。在專利策略方面，公司專利團隊與技術產品研發單位密切配合，透過腦力激盪會議、專利大數據分析、提案評審會議及其它相關機制，挖掘優質構想及產出目標導向的發明提案，同時設有三百餘項查核項目清單，加強查核專利說明書內容，對專利品質進行嚴格控管。

林建勳透露，團隊多年來持續對創新與智財資本管理保持重視，並持續的投入大量資源於人工智慧領域，以保持其技術領先地位，並推出創新功能的高毛利與高附加價值的新產品和技術服務，同時建立、累積、維護與管理更完善及具有未來性的專利組合，專利涵蓋廣泛技術領域及國別地區，展現多元化與全球化的布局。

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Gordon Samson表示，在快速變化的環境中，獲選為全球百大創新機構是一項非凡的成就自2000年以來，我們見證成長了80倍的發明數量。競爭變得比以往更加全球化，單一地區的發展將可以對全球市場產生非常重大的影響。超連結（Hyperconnectivity)和技術融合(Technological convergence)在推動創新中發揮著關鍵作用。全球百大創新機構將創新專注於技術和知識的部署和傳播。