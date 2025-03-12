中科六大產業齊揚！2024年營業額再度站穩兆元大關

受惠AI應用浪潮，推升半導體、資通訊產品需求，中科管理局12日公布，中科園區2024年營業額達1.04兆元，再站穩兆元大關，較2023年同期成長10.2%，為歷年第三高。

貿易總額達1.23兆元，較2023年成長40.0%；其中出口額為7,342.83億元，較2023年成長47.1%；進口額為4,993.94億元，較2023年成長30.8%；貿易總額、出口額及進口額均大幅成長，並創歷年同期新高。

就園區主要產業分析，六大產業全面成長，其中積體電路產業受惠AI與高效能運算發展，半導體晶片需求增加，記憶體景氣復甦、價格回升等，營業額成長11.1%；光電產業受惠巴黎奧運及歐洲國家盃足球賽等賽事，推升電視面板及大尺寸面板需求，營業額成長5.3%。

精密機械產業因控制閥類、自動化設備零組件需求增加，營業額成長4.3%；電腦及周邊產業因指紋識別模組及玻纖紗需求成長，營業額成長23.5%；生物技術產業則因新藥逐步打開市場及隱形眼鏡需求成長，營業額成長11.8%。

中科持續積極招商，並以多元產業佈局促進園區永續發展，2024年引進20家高科技廠商，包含精密機械8家、積體電路2家、電腦周邊1家、生物科技1家、其他科學事業3家及園區事業5家；投資總金額117.65億元，再加計增資案67.02億元，合計投增資總額達184.67億元。

另外，引進亮點廠商包括開發運動工程塑膠應用技術、智慧製造應用技術及智慧機器人應用技術的德商台灣易格斯；運用專利濕法技術高效提取回收鋰電池中貴金屬，並純化為鋰電池正極再生材料之優勝處鋰；製造PCD鑽石刀具及自行車零組件之皓準科技。

研製電池模組、電池機櫃、儲能貨櫃及儲能系統、智慧微電網及安全系統開發整合的天宇工業（8171）；研發eCO2超臨界磁懸浮永磁發電系統核心模組的富泰智能；提供以資源化及高優質技術設施餘熱進行階梯式回收再利用、衍生性廢棄物或資源高值化利用及碳中和應用等研發及技術服務的金兆鎔科技等。

截至2024年底，中科園區已引進244家國內外高科技廠商，包含47家外商，計畫投資額超過2.43兆元。

中科管理局說，為建置「精緻多元、優生活、節能永續」的科學園區，中科在打造優質園區方面，於虎尾園區及二林園區新建標準廠房，提供現代化高效益單元空間，滿足中、小型企業及新創公司等各型態廠商建廠需求。其中，虎尾園區標準廠房已啟用招租，另二林園區標準廠房預計於今年10月完工。

在永續綠色園區方面，中科遵循淨零排放與循環經濟政策，已引進30家循環經濟廠商，並為降低廢棄物區外處理量，與台積電（2330）攜手在台中園區打造全國首座資源再生(利用)中心，2024年已啟用營運；執行水湳再生水計畫園區配合工程，並已於2024年10月正式供水。