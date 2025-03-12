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台積電變美積電？ 吳誠文：大家多慮、根留台灣原則不變

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
吳誠文今強調，台積電赴美投資不會掏空台灣，「美積電」一說是大家多慮了。記者張博瑞／攝影
吳誠文今強調，台積電赴美投資不會掏空台灣，「美積電」一說是大家多慮了。記者張博瑞／攝影

台積電近日宣布將在美國投資1000億美元，引發熱議。對此，國科會主委吳誠文今表示，前瞻製程的量產、製造跟研發都將根留台灣，並強調「不用擔心變成美積電。」他說，台灣廠商到美國建廠並不會掏空台灣，而是把台灣製造力量延伸到國際，此舉對台灣有利，對台灣安全也有更大保障。

台積電董事長魏哲家日前宣布將在美國投資1000億美元，雖然後續魏哲家也公開說明，到各地蓋生產線都是為了客戶需求，台積電今年也將在台灣還要開蓋11個生產線，強調美國擴廠不會影響在台投資計畫，但各界仍有台積電恐變為「美積電」的疑慮。

吳誠文今天出席國科會記者會，被媒體問及台積電擴大對美投資對台衝擊。吳強調，前瞻製程的量產、製造跟研發會根留台灣的原則不變，台積電會在台灣研發先進製程晶圓製造技術，並在台灣成功量產以後，才會討論如何擴散到其他國家、和民主友好國家合作製造。

吳誠文指出，台積電在台灣持續擴廠、也到日本、德國等地投資，原因就是半導體領域及AI發展下，對半導體的需求還看不到止盡，但台灣無法憑己力主導全世界的半導體產業，必須要跟全世界夥伴合作。在市場需求不斷成長下，需要擴大在國外、台灣的投資。他強調，台灣廠商到美國建廠不是掏空台灣，是把台灣製造力量延伸到國際，協助國際客戶共同成長，此舉對台灣有利，對台灣安全也有更大保障。

吳誠文也向國人掛保證，無論是台積電還是其他電子廠商到美國設廠，都不會掏空台灣，都是把台灣製造力量延伸到國際，協助國際夥伴共同成長。

另外，台積電要在台灣開蓋11個生產線，先前魏哲家拋出希望政府協助尋找土地，吳誠文說，不論是前瞻製程建廠用地，或是先進封裝廠、半導體供應鏈的建廠需求，政府立場都會持續協助。他也提到，為達到「均衡台灣」的願景，未來科技設廠不會集中在北部，會往中南部發展，台灣將成為真正的「矽島」。

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