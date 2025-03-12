台達連續四年入選科睿唯安全球百大創新機構 創新成果備受國際肯定

台達電（2308）12日宣布連續四年入選科睿唯安「全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators™）」，創新成果備受國際專業評鑑肯定。台達高度重視研發創新，並以健全的智慧財產協助業務發展，近年投入的研發費用均超過營收的8%，去年更達10%。

截至2024年底，台達在全球共獲得超過18,000件專利授權，主要分布在中國大陸、美國和台灣等地，其中2024年獲准超過1,700件，較前一年成長超過三成，專利布局除了涵蓋電力電子技術，亦強化資料中心、AI伺服器電源、散熱解決方案、智慧能源以及電動車等技術領域，展現台達對技術研發的積極投入與長期承諾。

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Gordon Samson表示，在快速變革的大環境中，入選全球百大創新機構是重要的成就，競爭已比過往任何時候更加全球化，而超級鏈結（hyper connectivity）和科技融合（technological convergence）是驅動創新的關鍵角色。台達持續以創新作為經營策略的核心，同時堅定地幫助形塑未來發展方向，恭喜台達連續四年獲選為全球百大創新機構。

台達法務長葉國良表示，台達深耕產品研發與技術創新，在全球共有73座研發中心，超過12,000名研發工程師，同時依產品技術發展藍圖布局全球專利，積極運用PCT國際專利申請機制提升專利布局的靈活度，亦持續強化在印度與東南亞地區的專利布局，以因應不斷擴大的研發及生產需求。台達的努力與成果深受國內外專業機構肯定，不僅連續四年入選科睿唯安全球百大創新機構，近期也榮登IAM年度亞洲智財菁英榜，並通過台灣智慧財產權保護與管理制度（TIPS）A級驗證。

科睿唯安為全球領先的資訊服務提供商，自2012年起每年發布《全球百大創新機構》報告，利用全球發明資料的完整比較分析，來評估每項專利創意的強度，作為衡量其創新能力的標準。科睿唯安制定兩套候選機構必須符合的門檻條件，並計算其過去五年的專利創新產出。