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魏哲家盼政府幫忙找地 國科會：中科擴建2期可規劃

中央社／ 台北12日電
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

台積電董事長暨總裁魏哲家說，台積電規劃今年將在台灣蓋11個生產線。國科會主委吳誠文今天表示，政府持續支持台積電發展需求，中部科學園區台中園區2期擴建可以規劃為台積電下個節點的製程用地。

魏哲家日前表示，台積電今年在台灣要蓋11個生產線，但台灣生產線要繼續蓋還是不夠，他還請總統賴清德幫忙多找土地，讓台積電可以趕快多蓋生產線。

吳誠文今天在科學園區營運記者會受訪時指出，台積電在新竹寶山、高雄楠梓的先進製程都將進入量產，下一個製程節點1.4奈米的需求，台積電亦在規劃當中，政府一定會持續協助台積電發展。

他也坦言，台灣資源有限，包含土地、人力資源、水電等面向，都需要有非常多的配套措施，以滿足未來台積電建廠時的各項條件。

吳誠文說，與台積電相關的建廠用地需求主要有3類，首先是前瞻製程晶圓製造廠，所需條件要求相當高，除國科會科學園區，也需經濟部協助水電面向，以及地方政府提供整體生活機能，包含教育、醫療、娛樂、交通等建設，需要及早規劃；第2，先進封裝廠所需條件，相對於晶圓製造廠沒有那麼嚴苛，用地規劃可稍微放寬。

吳誠文強調，上述2種用地，國科會科學園區管理局都會把「生態先行」要素考量進去，尋找合適地點，與當地生態圈、居民共榮。

吳誠文進一步指出，第3種用地是供應鏈所需，或許可以進到經濟部的科技產業園區，國科會繼續與國發會、內政部、經濟部、農業部、環境部等部會一同努力研商，確保台灣半導體產業有足夠用地發展。

吳誠文表示，中科台中園區2期擴建時程比較接近，可以規劃為台積電下個節點的製程用地，這代表政府的用心；政府跨部會為台積電尋求可用之地時，不管是製造或封裝廠需求，都會依照賴總統「均衡台灣」願景，不會完全集中在北部，而是會擴散至中南部，整個台灣會變成一座矽島。

吳誠文指出，期待能在中部幾個重要都會區規劃，使地方享受到護國神山產業帶來的經濟繁榮、社區進步，也期待中部民眾能夠支持政府這樣的政策，並希望地方政府攜手協助，提升生活機能，創造共融。

會後媒體追問科學園區短期新規劃，吳誠文說，除了中科，桃園龍潭也還在溝通階段，其他可能發展的地區則會先展開生態調查。

台積電 生態

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