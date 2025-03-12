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日月光與Ainos攜手 推動AI氣味數位化技術於半導體製造

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球封測龍頭日月光投控（3711）12日宣布，與AI驅動的氣味數位化領導廠商 Ainos, Inc.展開策略合作，運用Ainos專利的AI Nose技術分析空氣中的化學成分（Smell IDs），提升製程效率、環境安全性，並確保符合ESG規範，進而顛覆傳統半導體製造模式。

日月光指出，這次合作將氣味數位化技術從醫療保健擴展到工業自動化領域。AI Nose最初為醫療診斷中的揮發性有機化合物（VOC）偵測而開發，如今正擴展至智慧工廠領域，透過解析空氣中看不見的化學模式，AI Nose能夠提升製造精度、減少浪費，並推動永續經營。

日月光進一步說，在半導體生產中，空氣中的化學成分與揮發性有機化合物（VOC）的應用潛能長期被低估，儘管它們對製程穩定性、設備壽命及環境條件產生重要影響，此次合作將在日月光的智慧工廠導入AI驅動的VOC氣體偵測技術，將氣體轉化為數位數據，以偵測氣體微變化，優化製造流程、識別材料磨損、氧化與污染的早期跡象，實現預測性維護，再加上提升環境監測，確保符合嚴格的ESG規範並改善工作場所安全。

作為全球半導體智慧製造的領導者，日月光擁有46座全自動「無人工廠」，如今正邁向下一步，透過AI驅動的環境智慧，強化先進製造系統。

日月光執行長吳田玉強調，這將進一步強化日月光在AI驅動製造、環境安全及ESG卓越方面的承諾。我們與Ainos攜手，透過氣味數位化技術突破創新界限，提升營運效率並推動永續發展。

AI 半導體 日月光

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