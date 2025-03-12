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星星電力與茂迪聯手 推動綠電產業鏈垂直整合

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源子公司星星電力與太陽能模組大廠茂迪宣布締結長期戰略夥伴關係。泓德能源集團總經理周仕昌（左）與茂迪總經理暨茂誠能源董事長葉正賢代表雙方公司締約。圖／泓德能源提供
泓德能源子公司星星電力與太陽能模組大廠茂迪宣布締結長期戰略夥伴關係。泓德能源集團總經理周仕昌（左）與茂迪總經理暨茂誠能源董事長葉正賢代表雙方公司締約。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）子公司星星電力與全球頂尖太陽能模組大廠茂迪宣布締結長期戰略合作夥伴關係，攜手強化綠電市場供應鏈。透過星星電力領先業界的綠電媒合與轉供實力，結合茂迪國際認證的穩定發電品質，雙方將共同打造「供—需—配」三贏的合作模式，加速推動綠電產業的垂直整合與永續發展。

星星電力自「三轉一」政策鬆綁以來，憑藉深厚的綠電專業顧問經驗、對綠電媒合配比的熟悉度與客戶信賴基礎，搭配泓德集團自主開發的AI管理系統，將平均轉供媒合配比率提升至90%以上，成功將餘電最小化。自2024年7月政策開放後，星星電力即創下業界最高速的多對多轉供案例，成功將13座三型電廠產生的綠電轉供給23家企業用戶，展現卓越的綠電媒合能力。

本次合作將由星星電力轉供茂迪所發出的綠電，總度數相當於可吸收775座大安森林公園一年的碳排放量，預計自2025下半年陸續供應給企業用電戶。在碳費開徵前夕，這項合作不僅能幫助企業穩定取得綠電、降低碳成本，更能確保用電戶獲得高品質、穩定供應的綠電資源。此外，這項合作規模佔星星電力自2023年上半年開始從集團外購電量的15%，也為泓德集團與茂迪的進一步合作鋪路，持續深化綠電產業鏈的整合。

星星電力為台灣前三大售電業者，自2021年取得售電執照以來，至2024年底已累計綠電轉供總合約度數超過161億度，合作企業容量超過156MW，轉供據點超過2,084個，憑證累計張數99,392張。目前，星星電力客戶包括聯發科集團、日月光投控、國泰集團、玉山銀行、中國信託、永豐銀行、台北101、台灣大哥大、台灣資生堂等各大產業龍頭，持續引領台灣綠電市場發展。

綠電 茂迪

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