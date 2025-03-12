領先亞太！工研院連續8年9度獲全球百大創新機構獎肯定

科睿唯安（Clarivate）12日公布2025「全球百大創新機構」報告，工研院在經濟部產業技術司補助下，持續產出豐沛研發成果與優質專利，帶動工研院連續8年，第9度榮獲全球百大創新機構獎。報告指出，工研院在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大專利指標上展現出卓越的研發實力。

13家臺灣機構獲2025「全球百大創新機構」獎的包括：工研院、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達電腦（2382）、台積電（2330）、友達光電（2409）、台達電（2308）、緯創資通（3231）、瑞昱半導體（2379）、南亞科（2408）、華邦電子（2344）、華碩（2357）及中光電（5371）。

今年全球僅有三家研究機構入選，工研院不但為其中一家，更持續創下亞太區研發機構獲獎最多紀錄，創新成果與三菱電機（Mitsubishi Electric）、東芝（Toshiba）、高通（Qualcomm）、陶氏公司（Dow）、飛利浦（Philips）等國際知名機構齊名。此獎項歷年曾獲選之國際知名機構包括亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等高科技大廠。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據，主動分析全球企業或機構之創新能量，根據科學化專利指標進行評選，以表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及其所展現的絕佳創造力。科睿唯安智慧財產權事業群總裁Gordon Samson表示：「恭喜工研院第9度且連續8年獲選全球百大創新機構！全球發明數量自2000年來已成長80倍，在創新速度日新月異的今日，入選全球百大創新機構是一項卓越的成就。如今，市場競爭比以往更加國際化，一個地區的技術發展往往能對全球產業帶來深遠影響，期待並相信工研院能持續推動產業升級，善用其豐富的研發成果，為臺灣及全球創造更大的經濟價值。」

工研院院長劉文雄表示，創新是國家競爭力的基石，隨著地緣政治風險加劇，各國紛紛致力於掌握自主關鍵技術，持續創新成為國家發展之重要議題。工研院深耕跨領域創新研發，累積專利超過3萬件，促成連續8年、第9度榮獲全球百大創新機構獎，顯示工研院前瞻研發實力已躋身國際一流水準，具全球影響力。工研院致力推動創新科技助力產業發展，積極培育新創事業、建構無形資產貨幣化，並成立創智智權公司（Intellectual Property Innovation Corporation；IPIC），集結產學研優質專利，建構智財銀行（IP Bank），深化產業競爭優勢，提供廠商需要的專利，強化國際競爭力，並協助廠商活化無形資產，推動產業永續發展，創新臺灣科技研發價值。