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吳誠文：前瞻製程根留台灣不變 美積電說法是多慮

中央社／ 台北12日電
圖為國科會主委吳誠文。圖／聯合報系資料照
圖為國科會主委吳誠文。圖／聯合報系資料照

台積電擴大赴美投資引發熱議，行政院政委、國科會主委吳誠文今天表示，前瞻製程研發、量產製造根留台灣的原則絕對沒有改變，海外投資案意味台灣製造力量延伸，協助國際夥伴與客戶成長，「掏空台灣」、「台積電變美積電」說法都是多慮。

吳誠文今天在科學園區營運記者會受訪表示，先進製程根留台灣跟台積電董事長魏哲家日前與美國總統川普宣布台積電擴大對美投資一事沒有衝突，「台積電到白宮去討論這件事情，總統府跟行政院都充分瞭解，也都有掌握到相關原則」。

吳誠文指出，政府一再強調，前瞻製程的研發到量產製造根留台灣原則絕對沒有改變，魏哲家也親口保證過，台積電第1個量產的工廠絕對是在台灣，先進製程的晶圓製造、量產技術在台灣成功以後，才會討論如何擴散到全世界的基地，協助民主供應鏈友好國家建立、合作先進製造。

吳誠文表示，非常感謝台積電積極協助台灣與最重要的夥伴美國發展很緊密的合作關係與民主供應鏈，台灣2大關鍵產業半導體與AI硬體產業，都將受惠於台灣與美國的合作連結，所謂「掏空台灣」、「台積電變美積電」，都是多慮了。

吳誠文指出，台灣廠商願意到美國投資建廠，不管是半導體廠或是未來可能會有其他電子大廠陸續赴美投資，這些投資案都是把台灣的製造力量延伸到國際，協助國際夥伴、國際客戶共同成長，這對台灣非常有利，也會對台灣的安全形成更大保障。

吳誠文表示，台積電在台灣、美國、日本、德國擴大投資，相信將來有需要還可能會再增加，原因是半導體領域、AI產業的發展目前仍看不到止境，台灣要掌握這樣的寶貴機會，不斷提升能力，繼續發展半導體跟AI產業，讓台灣未來的經濟實力更堅強，使社會與產業都受惠於此契機。

吳誠文說，台灣進步之際，也願意協助全世界同步發展，因為台灣無法全面主導全世界半導體發展，不可能完全決定技術走向，台灣必須要跟全世界合作，技術方面也需要全球市場與客戶的督促，台積電才能往前走，台灣也才可以更有力量協助合作國家，「這是一個正（向）回饋」。

吳誠文指出，隨市場需求不斷成長，台積電會擴大在台灣的投資，也會擴大在國外投資，政府會全力協助台積電，也讓合作國家在經濟上得到同樣的成長動能。

半導體 台積電

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