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星星電力攜手茂迪 下半年綠電轉供企業用戶

中央社／ 新竹12日電

泓德能源今天宣布，子公司星星電力與茂迪合作，星星電力將轉供茂迪產出的綠電，預計2025年下半年陸續供應企業用戶。

泓德能源發布新聞稿指出，這次轉供茂迪產出的綠電，約占星星電力外購電量的15%，相當於775座大安森林公園一年的吸碳量。

星星電力表示，自2021年取得售電執照以來，至2024年底綠電轉供總合約度數累計超過161億度，合作企業容量超過156MW，轉供據點超過2084個，憑證累計9萬9392張。

星星電力指出，客戶包括聯發科集團、日月光投控、國泰集團、玉山銀行、中國信託、永豐銀行、台北101、台灣大哥大、台灣資生堂等。

綠電 茂迪

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