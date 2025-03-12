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聯電最新紀念品出爐！近幾年走療癒性風格 深受股東們青睞
晶圓代工業者聯電（2303）近幾年的股東會紀念品走療癒性風格，深受股東們青睞，今年最新的紀念品出爐囉，為「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，期盼讓83萬民股東都相當滿意。
聯電將在今年5月28日召開股東會，股東會紀念品為「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，想領取股東紀念品的投資人，最晚需在3月26日前買進聯電股票。
對於持股未滿1,000股的股東想領取紀念品，聯電表示，股東可親自出席股東會或以電子方式行使表決權者領取紀念品。
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