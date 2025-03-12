中華電信Tech Day秀 AI、量子技術 要將科技能量變現

電信龍頭中華電信（2412）12日舉行首屆「2025 CHT Tech Day 研發成果發表會」，由被董事長簡志誠、總經理林榮賜稱為中華電信「科技少林寺」的電信研究院，秀出「人工智慧、智慧聯網、元宇宙、數位信頼」四大科技，共六大成果，未來更要資通訊科技跨域融合，將科技能量變現，跨向海外市場，共創價值。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信有四大優勢領先其他同業，品牌形象、海地星空基礎網路、國內外全方面營運，以及高科技創新人才，尤其是研究院代表的高科技創新人才，是同業比不上的。

簡志誠說，研究院扮演技術領頭羊，現在更要把研究院技術能量，產品化、系統化，攜手合作夥伴，提供給台灣政府、企業甚至消費者，未來要前進海外市場。

簡志誠形容，研究院首次舉辦科技日（Tech Day）秀出六項創新技術是「萬中選六 初試啼聲」，未來還要持續對外公布研究院的研究能量，攜手合作夥伴，建立生態系，建立資通訊科技的新藍海，更由母集團中華電信提供能量，孵育獨立成新公司，讓中華電信集團艦隊越來越大，不僅僅是兆元市值。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電信未來永續發展，要持續發展科技硬實力，研究院扮演關鍵角色，中華電信不僅是電信業者，更以資通訊為後盾，提升內部效率，對外服務客戶。

林榮賜指出，過往研究院在有線寬頻創造很大價值，串聯國內設備廠商及國際廠商，經過嚴格測試打造很好品質，也助攻台灣廠商出國登上國際市場，讓台灣廠商認為通過中華電信考驗就可以走出世界。

林榮賜表示，研究院設立很重要研究策略，要引領前瞻技術架構，幫助公司帶動創新業務成長，厚植跨領域整合優勢，更中華電信面對全世界及面對AI時代的最佳後盾。

中華電信研究院長蘇添財指出，研究院自1951年成立，歷經電信總局到中華電信民營化，是中華電信內部重要的技術研發角色，現在研發領域從無線、有線、海纜、衛星、營運管理，到現在的雲端、物聯網、元宇宙、資安及AI甚至ESG等應用。

蘇添財表示，未來研究院研發成果，可以透過集團子公司及策略合作夥伴，創造更大價值，落實董事長簡志誠定下中華電信要在產業界扮演「賦能者及協創者」角色，未來不僅要強化集團在市場上競爭力，也要對資通訊產業以及AI時代，做出更大貢獻。

中華電信今日舉行「2025 CHT Tech Day 研發成果發表會」，秀出「人工智慧、智慧聯網、元宇宙、數位信頼」四大科技，其中「企業AI加速器」、「AI有聲繪本」、「AI超擬真助理」及「影像識別與推理」聚焦AI技術應用。「沉浸式全息劇場」則結合元宇宙概念，與中華電信在全光網路與雲端運算的優勢，打造低延遲、高書質的沉浸式體驗。

此外，「後量子安全憑證」則鎖定隨著量子運算技術快速發展，現行廣泛應用的公開金鑰基礎建設（PKI）的RSA與ECC加密機制面臨被迫解風險，研究院積極應對，自主研發「後量子安全解決方案」，可協助企業進行後量子遷移，從容迎戰即將到來的後量子時代。