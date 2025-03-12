2024科學園區營業額4.76兆創新高 南科營收、成長雙冠

受惠AI熱潮及國際半導體供應鏈庫存調整告一段落，我國三大科學園區2024年營業額再創新高，達4.76兆元，較2023年成長20.73%；貿易總額達5.84兆元，成長31.88%，其中出口額3.44兆元，成長29.57%，亦創新高。其中，南科營收約2.21兆、較前一年度成長幅度約4成，居三科學園區之冠。

國科會三大科學園區於今召開「國科會科學園區2024年營運記者會」。由於2024年全球景氣維持擴張，園區產業逐步走出循環低谷，憑藉AI等新興科技需求帶動，還有先進半導體製程加持，其他新興電子產品也表現亮眼，科學園區2024年總營業額達4.76兆元，再創歷年最高。其中，竹科1.51兆元，較2023年成長6.66%；中科1.04兆元，成長10.22%；南科2.21兆元，成長39.55%。

國科會分析科學園區六大產業2024年營業額，積體電路產業在高效能運算及AI應用需求帶動下，營業額成長25.40%；光電產業受惠國際運動賽事相繼登場，帶動大尺寸面板價、量上揚，營業額成長6.89%；電腦及周邊產業受惠雲端產業長期需求成長，以及AI伺服器的爆發需求帶動，營業額成長8.02%；精密機械產業受惠半導體晶圓廠持續擴廠，帶動電子、半導體領域設備銷售成長，營業額成長15.03%；生物技術產業，疫苗製藥及醫療器材外銷訂單成長，營業額成長9.64%。

國科會指出，通訊產業因受地緣政治影響，廠商為強化供應鏈韌性，調整生產布局，轉向東南亞國家，致營業額衰退25.11%，惟廠商網通產品庫存調整將告一段落，加上雲端與基礎建設需求的帶動，產業表現應可逐步改善。

表現亮眼的南部科學園區，去年營業額首破2兆。南科管理局企劃組長陳郁良說，這與HPC（高效能運算）與AI應用需求成長有關，國科會於嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶也有所助益。陳說，未來南科打造韌性經濟的基盤之外，也將朝向在地共好共榮、永續生態環境面向發展。

國科會表示，2024年園區整體出口額達3.44兆元，成長29.57%，主要亦受惠AI浪潮帶動先進晶片及周邊新興產品出口大幅成長所致；另因大廠持續擴廠，帶動設備相關需求，整體進口額為2.40兆元，成長35.33%。

國科會也說，展望2025年，全球經濟雖逢美國川普總統上任新關稅政策與貿易限制措施不確定性升高，及地緣政治風險等諸多挑戰，惟園區產業在先進製程技術引領，以及人工智慧應用浪潮發展帶動下，可望持續成長。參酌園區2024年營運趨勢、各大研究機構預測2025年經濟成長率，預估2025年科學園區全年營業額亦可穩健成長。