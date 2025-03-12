【重磅快評】台積電宣布美國大投資之後 還是得救英特爾？

就在台積電宣布美國大投資之後，根據外電最新報導，看來台積還是得去救英特爾（Intel）。接下來會繼續被逼著出錢又出力，扶植美國的半導體產業嗎？

路透引述知情人士報導，台積電已向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議，邀請他們入股日後經營英特爾晶圓製造的合資企業。依照提議，台積電將負責英特爾晶圓代工部門的營運，但台積電持股比率不會超過50%。另有消息人士指出，高通也收到台積電的投資邀約。

雖然上述報導尚無法獲得證實，但此類消息近日早在業界流傳，解析其脈絡也不是不可能。為何台積都已宣布將到美國進行千億美元大投資之後，還要繼續去拯救英特爾？簡單來說，美國軍用晶片具有高度機密，基於國安的需求，美國軍方自然不可能委託美國以外的公司，先進製程勢必得掌握在美國人自己手裡。

誰是自己人？當然是英特爾。英特爾在今年1月間曾發出一份新聞稿，其晶圓代工部門宣布美國國防部RAMP-C計畫加入新客戶，也可由其中看出一些端倪。

在全球化的時代裡，美國製造業包括半導體在企業主採取離岸外包策略以降低成本的考量下，逐步衰落。等到美方警覺再這樣下去不行，就有了催促台積電赴亞利桑那州投資那一幕，而從台積電2020年5月宣布投資Fab21開始，不只是基於美國總統川普口中「台灣搶走我們晶片生意」的理由，美國真正的需求是擔憂國防工業體系裡的高端晶片匱乏，這個缺口一定要補起來。

放在美中競爭的大架構下來思考，這也是合理的發展。

中國大陸在先進晶片製造上至少落後五到十年，目前力拚中國標準2035年，完全擺脫高科技受制於美國等先進國家的困境。而先進晶片製造的卡關在於欠缺艾司摩爾（ASML）的EUV（極紫外線光刻機）。由於美國制裁，禁止艾司摩爾販售最先進EUV給中國企業或單位，中國大陸唯一解決途徑就剩自產，一旦成功，不僅能擺脫美國影響，還能獲競爭優勢。

近日最新報導指出，哈爾濱創新團隊研發出放電等離子體極紫外曝光光源後，華為東莞工廠已在測試新系統，目標甚至設定在今年第3季試產。倘若中國自主研發的EUV設備全面生產，將可標誌成功突破美國的技術封鎖。

美中的高科技戰的戰線不斷拉長，美中在自製高階晶片上加速前進的步伐會愈來愈快。台灣在這盤大棋局下，無能為力也不必自我吹噓可做為棋手，而台積電做為棋子中的棋子，也只能步步為營。