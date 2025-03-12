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台積電獎勵提案促進生物多樣性 15日將截止報名

中央社／ 台北12日電

為培育促進生物多樣性人才，生多所今天表示，今年首次與台積電合作舉辦「Eco Plus！生態共融計畫－台積電生物多樣性獎學金暨提案獎勵」，共3大獎項，15日截止報名，呼籲把握。

農業部生物多樣性研究所副研究員王經文告訴中央社記者，上述提案獎勵，是生多所首次跟台積電合作培育促進生物多樣性人才的活動，2月15日起開始收件，迄今約收到30、40件提案。因為截止日期快到，所以發布資訊，希望讓更多人知道、把握，申請管道可上網至「Eco Plus！生態共融計畫」了解。

這項活動共計3個獎項，首先是「新秀獎」，邀請國內各大專院校生物多樣性保育相關社團，具備良好生物多樣性保育工作績效團體可報名，提供得獎者5組，入選組5組，最高獎金新台幣8萬元。

其次是「菁英獎」，國內大專院校生物資源相關科系博士、碩士班在學或畢業2年內，並從事台灣生物多樣性保育相關研究並發表國際期刊者可報名，提供特優者1名、優等者2名、佳作者3名及入選組10名，最高獎金25萬元。

再者是「提案獎」，以大專院校、公立研究機構為單位，接受多方單位共同申請，近5年持續從事生態保育研究並發表學術期刊者可報名，提供得獎者3組，最高補助獎金200萬元，補助期程為2年。

台積電 菁英 農業部

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