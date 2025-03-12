台積電赴美 吳東亮：南韓競爭者被拋在後面壓力很大

台積電擴大赴美投資引矚目。工商協進會理事長吳東亮表示，台積電赴美可擴大市場占有，是很正面的事情，且南韓競爭者壓力很大，「因為我們已經把他拋在後面」。

台積電近日加碼投資美國，宣布將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1座研發中心。

吳東亮今天出席國際論壇受訪表示，台積電赴美投資是好的經營決策，台積電董事長魏哲家先前也在記者會上表示，赴美投資是為了滿足客戶需求，代表著台積電可擴大市場占有，是很正面的事情。

吳東亮指出，台積電宣布擴大赴美投資後，對南韓競爭者造成很大的壓力，「因為我們（台積電）已經把他（南韓競爭者）拋在後面」。

吳東亮也提醒，每個投資都有風險，執行要很小心，台積電有豐富的海外投資設廠經驗，而且有很好的團隊，相信台積電仍可以達成想要的目的。

路透社今天報導，台積電已向美國晶片設計商輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議入股1家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。

媒體詢問，此舉是否會增加台積電技術外流的風險。吳東亮表示，美國政府希望台積電幫忙英特爾，若能擴大台積電的市場占有率，對台積電長遠來說是件好事

吳東亮指出，台積電是技術導向的公司，有很嚴謹的作法，且台積電在美國、中國等地皆有投資，但從未聽聞有技術外流的問題，公司應該會謹慎考量，問題應該不大。

中央銀行將於3月20日舉行第1季理監事會，此為美國總統川普上任以後，台灣央行首場理監事會。吳東亮表示，美國總統川普政策有點混亂，各界都在觀望，美國聯準會（Fed）也尚未做成最後決定，央行應可觀察Fed的決策再來做決定。