AI驅動2024科學園區營業額4.76兆創高 南科首破2兆

2024年3大科學園區營業額今天出爐，合計達新台幣4.76兆元、創歷年新高，年增20.73%，竹科、中科、南科均呈年增，營收以南科首度突破2兆元大關居冠。科學園區6大產業中，僅通訊營收衰退，其餘均成長。

國科會主委吳誠文今天在科學園區營運記者會表示，園區2024年表現非常好。檢視3大科學園區2024年營業額表現，竹科1兆5146億元、年增6.66%；中科1兆342億元、年增10.22%；南科2兆2125億元、年成長39.55%，連4年破兆元，並首度突破2兆元大關。

進一步觀察科學園區6大產業，以積體電路產業2024年營業額3.8兆元、年成長25.4%最高，國科會分析，主因高效能運算及AI應用需求暢旺；光電產業受惠國際運動賽事相繼登場，帶動大尺寸面板價、量上揚，營業額成長6.89%。

電腦及周邊產業方面，國科會表示，由於受惠雲端產業長期需求成長，以及AI伺服器的爆發需求帶動，2024年營業額成長8.02%；精密機械產業則受惠半導體晶圓廠持續擴廠，帶動電子、半導體領域設備銷售成長，2024年營業額年增15.03%。

同時，國科會指出，生物技術產業，疫苗製藥及醫療器材外銷訂單成長，驅動2024年營業額成長9.64%。

不過，通訊產業因受地緣政治影響，廠商為強化供應鏈韌性，調整生產布局，轉向東南亞國家，致2024年營業額衰退25.11%；國科會表示，廠商網通產品庫存調整將告一段落，加上雲端與基礎建設需求的帶動，產業表現應可逐步改善。

根據統計，2024年園區整體出口額達3.44兆元，成長29.57%，國科會指出，主要亦受惠AI浪潮帶動先進晶片及周邊新興產品出口大幅成長所致；另因大廠持續擴廠，帶動設備相關需求，整體進口額為2.40兆元，成長35.33%。

展望今年科學園區營收表現，國科會說明，全球經濟雖因美國總統川普的新關稅政策與貿易限制措施，使不確定性升高，加上地緣政治風險等諸多挑戰，但園區產業在先進製程技術引領，以及AI應用浪潮發展帶動下，可望持續成長。

國科會指出，參酌園區2024年營運趨勢、各大研究機構預測2025年經濟成長率，預估2025年科學園區全年營業額亦可穩健成長。