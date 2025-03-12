高美館與元太攜手打造低碳智慧展覽空間 首家全面導入電子紙的藝文館

為推動文化場域應用永續科技，智慧升級，全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技與高雄市立美術館（高美館）深度合作，將電子紙技術導入公共藝術場域與創作中，打造低碳永續的藝文環境，也為觀眾帶來更舒適的觀展體驗。

為支持美術場域的永續願景，專案合作由元太科技捐贈，借重瑞訊智能整合系統，提供電子紙產品與內容系統後台，經過高美館營運測試後廣泛導入場域中，作為展示展覽海報、顯示參觀資訊、導引動線的黑龍看板等裝置，提升場館資訊傳遞效率，並減少印刷紙張消耗，高美館亦成為目前電子紙看板應用最全面的藝文場館。

「結合核心技術的在地關懷是元太科技的社會共融策略，除了推動偏鄉學童運用電子閱讀器數位閱讀，我們也希望將低碳排的電子紙看板導入藝文場館中，協助場域推動無紙化的數位轉型，」元太科技董事長李政昊表示：「電子紙不僅超低能耗、低碳排，還能提供更友善、舒適的資訊顯示方式，讓藝術與科技相輔相成，推動藝文產業的永續發展。」

高雄市立美術館致力於ESG推動，占地43公頃的高美藝術生態園區，每年平均舉辦展覽、售票國際特展、大型開幕活動、教育推廣、藝術及生態導覽、音樂會、市集、外租演講、商店與會員宣傳活動數量超過700場次。因便民需求過去往往仰賴LCD液晶螢幕或傳統大圖輸出方式公告各類注意、推廣資訊。LCD螢幕雖然吸睛，但有耗電、散熱、反光議題需要考量，而傳統大圖輸出則有油墨覆蓋、印製色差、廢棄後不環保、資訊更替困難、運送與上架人力成本的問題，為此，2024年高美館導入32吋、25.3吋、13.3吋E Ink電子紙看板取代部分LCD螢幕與大圖輸出看板，運用於展館的公共空間中。

高美館代理館長林羿妏表示：「高美館一直以來積極關注科技、藝術與人文的結合，這次導入E Ink電子紙看板應用，不僅是提升展覽資訊呈現方式，也實踐ESG理念，讓美術館成為更低碳、永續發展的文化場域。」

電子紙看板進駐高美館 展現低碳與科技美學

高美館運用E Ink超低功耗、電子紙看板裝置，無電線限制、可隨意置放的特性，使電子紙看板的運作成為趨近零耗電、零碳排裝置，電子紙可遠端控制即時更新圖文便利性，成為符合美術館空間美感、效率、永續目標的解決方案。

與液晶螢幕（LCD）相比，電子紙具有雙穩態與反射式的特性，僅在更換顯示畫面時須使用微量電力，在無電源情況下，畫面仍能夠持續顯示，讓場館內的看板設備無須布線、容易安裝，且不會發出刺眼的藍光，能夠與展覽情境、裝潢融合。

電子紙與傳統一次性的紙張海報相比，則能展現數位化的優勢，電子紙看板透過遠端即時無線更換內容，免去等待印刷輸出與浪費一次性紙張海報。根據元太計算，展間內的32吋電子紙看板，若以每天開機8小時計算，每分鐘換3次畫面，若改用室內液晶顯示器，耗電量及碳排放量將是電子紙的30倍。透過電子紙的節能特性，達到展覽設計簡約卻資訊豐富效果。

自2023年底高美館展覽「擴散耦—科技與藝術的擴散、並行、融合」開始，高美館便運用電子紙顯示技術，提升展覽資訊傳遞的效率，自此，高美館也持續擴增電子紙看板使用，並設置成為館內常態設施。於2024《瞬間》特展期間，高美館首度啟用彩色電子紙看板，運用電子紙反射式技術，避免自發光源影響展覽效果，同時兼具藝術海報展示的視覺美學。

2025年，高美館更將以電子紙看板為媒材，結合機械手臂，打造新的展演計畫《映遇時光》，將高美館30年的館史轉化為互動藝術裝置，以科技藝術形式呈現「永續未來」的可能性。

此外，高美館導入電子紙黑龍柱，作為指引人流與顯示公告資訊的工具。電子紙技術的超低功耗特性，讓黑龍柱無須長時間供電，即可持續顯示資訊，並透過無線訊號更新內容，兼具數位工具的便利性與環保特性。