全面禁用DeepSeek？ 數發部：仍討論中
「DeepSeek確實會回傳資料到中國公司，但是否全面禁用還要討論！」數發部長黃彥男12日於記者會表示，數發部與個資委員會討論中，若有DeepSeek詳細違反《個資法》的證據，到時候才會考慮全面禁用。被問到是否會仿效韓國與義大利禁用APP，黃彥男指出，禁用APP不一定能全面防範，還在研議中。
離線安全防護不佳
近日媒體報導，數發部公布測試AI軟體DeepSeek的結果，顯示單機版雖然不用將資料傳到雲端平台，但離線下載恐也有風險。對此，資安院副院長龔化中回應說，資安院有準備5百道試題給DeepSeek測試，但在幾種型態的攻擊上，DeepSeek容易被突破，因此比其他國際級的模型來說，DeepSeek的安全性比較遜色。
龔化中說明，網頁版的DeepSeek會將資料回傳到騰訊雲伺服器，還有字節跳動（抖音母公司）的平台，而離線版雖然不會回傳資料，但DeepSeek為了讓離線版可順利運作，會以犧牲安全性來維持軟體離線的算力，反而會缺乏保護機制，可獲得Model內部的資訊，因此離線也沒有那麼安全。
單禁APP不見得有效
數發部長黃彥男說，DeepSeek有APP、網頁版與下載版，政府目前3個版本都禁用，韓國義大利則是連民間都禁用APP，但至於是否台灣民間也要禁用，還在與國安單位、個資保護委員會進行討論，並蒐集更多的證據與資料，若要禁用DeepSeek，未來的法治依據就是《個資法》。
「禁用DeepSeek單一APP不見得有效！」黃彥男指出，其實現在很多APP的背後都會與ChatGPT連接，因此也會有與DeepSeek連接的APP下，若只有禁用DeepSeek的APP不見得完全防堵，因此未來要怎麼禁，或是否要禁，都還需要更多討論。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE一人群組超多「收回訊息」！內行人1招秒清空 網：真的有人不知道
📢 LINE免費貼圖3款來了！超Q櫻桃小丸子 玩遊戲就能拿
📢 M3版iPad Air來了！19900元起加量不加價、還有新版巧控鍵盤 蘋果悄更新iPad 11
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
📢 iPhone 16e、16有差異嗎？差價8千該買哪一款？1表看價格、規格、功能比較
📢 等3年！Sony超夯藍牙耳機WH-1000XM6真的要來了 3色爭豔規格也升級
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言