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全面禁用DeepSeek？ 數發部：仍討論中

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
被問到是否會在民間禁用DeepSeek，數發部表示還在蒐集證據與資料。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
被問到是否會在民間禁用DeepSeek，數發部表示還在蒐集證據與資料。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「DeepSeek確實會回傳資料到中國公司，但是否全面禁用還要討論！」數發部長黃彥男12日於記者會表示，數發部與個資委員會討論中，若有DeepSeek詳細違反《個資法》的證據，到時候才會考慮全面禁用。被問到是否會仿效韓國與義大利禁用APP，黃彥男指出，禁用APP不一定能全面防範，還在研議中。

離線安全防護不佳

近日媒體報導，數發部公布測試AI軟體DeepSeek的結果，顯示單機版雖然不用將資料傳到雲端平台，但離線下載恐也有風險。對此，資安院副院長龔化中回應說，資安院有準備5百道試題給DeepSeek測試，但在幾種型態的攻擊上，DeepSeek容易被突破，因此比其他國際級的模型來說，DeepSeek的安全性比較遜色。

龔化中說明，網頁版的DeepSeek會將資料回傳到騰訊雲伺服器，還有字節跳動（抖音母公司）的平台，而離線版雖然不會回傳資料，但DeepSeek為了讓離線版可順利運作，會以犧牲安全性來維持軟體離線的算力，反而會缺乏保護機制，可獲得Model內部的資訊，因此離線也沒有那麼安全。

單禁APP不見得有效

數發部長黃彥男說，DeepSeek有APP、網頁版與下載版，政府目前3個版本都禁用，韓國義大利則是連民間都禁用APP，但至於是否台灣民間也要禁用，還在與國安單位、個資保護委員會進行討論，並蒐集更多的證據與資料，若要禁用DeepSeek，未來的法治依據就是《個資法》。

「禁用DeepSeek單一APP不見得有效！」黃彥男指出，其實現在很多APP的背後都會與ChatGPT連接，因此也會有與DeepSeek連接的APP下，若只有禁用DeepSeek的APP不見得完全防堵，因此未來要怎麼禁，或是否要禁，都還需要更多討論。

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