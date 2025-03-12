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2025鴻海科技獎即將開放報名 提供25萬元獎金與實習

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
劉宸銉同學（右）申請了三次後才終於得獎，在頒獎典禮上開心從鴻海研究院離子阱實驗室主任林俊達手中領取獎項。鴻海／提供
劉宸銉同學（右）申請了三次後才終於得獎，在頒獎典禮上開心從鴻海研究院離子阱實驗室主任林俊達手中領取獎項。鴻海／提供

鴻海（2317）12日表示，為推動科技創新與未來產業發展，專為碩博士生設立的2025鴻海科技獎即將於3月17日至4月27日開放報名，得主不但將獲贈25萬元的高額獎勵金，並有可進入鴻海實習的機會，增加從科技業界看學術研究的視野。

第一屆得主陽交大光電工程學系博士班的黃俞銘同學就在鴻海實習時，與鴻海研究院的研究員們一起合作發表了多篇國際期刊，甚至刊登於頂尖光電期刊Photonics Research上，讓他的實習獲得意想不到的收穫。第四屆得主台大應用物理研究所博士班的劉宸銉同學也表示，他在鴻海實習看到了許多在學界看不到的角度，幫助他調整自己的研究方向，做出更有應用價值的研究。

即使未進鴻海實習，光是在入圍面試以及頒獎典禮時與鴻海的主管業師交流，都令得主感到獲益良多。第四屆得主陽交大電信工程研究所博士班林冠宇即表示，很感謝鴻海科技獎的獎勵金，不但支持了他去美國訪問進修一年，透過向鴻海業師的請教，也讓他更清楚應該如何繼續研究，並對自己更有信心了。

甚至，就算未能得獎，對許多申請者來說，仍然是一段極有收穫的旅程，因為「幫助了自己對來時路做了一番審視與整理，而看見自己應該還有哪裡需要補強與修正」。申請三次才終於得獎的劉宸銉同學說，他並表示「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看見希望」。

鴻海科技獎歷年來獎助支持的研究領域廣泛，包括電動車、機器人、數位健康、AI、半導體、低軌衛星、資安、量子計算……等核心技術，而有別於以往的是，今年除了鼓勵在學的碩士與博士生投件之外，也首度開放民國114年之碩博班應屆畢業生申請，期待讓更多傑出青年有被看見的可能。誠邀所有符合條件的碩博士生報名參加，把握這個開展未來的機會，邁向屬於你的科技之路！

2025「鴻海科技獎」申請報名與更多詳情，請參閱「鴻海科技獎」活動官網以及「鴻海教育基金會」官方粉絲團。

鴻海科技獎為鼓勵科技領域碩博士生精進研究，將提供25萬元高額獎學金。鴻海／提供
鴻海科技獎為鼓勵科技領域碩博士生精進研究，將提供25萬元高額獎學金。鴻海／提供

博士生 實習 鴻海

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