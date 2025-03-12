台積電赴美投資適用「N-1」？ 股東國發會給出答案

台積電（2330）赴美投資引發外界關注，就有立委關心未來投審會審查時，是否適用「N-1」（落後最新製程一個世代）相關規定，對此，國發會主委劉鏡清12日表示，一定會適用的。

國民黨立委王鴻薇指出，現行針對企業赴陸投資，設有「N-1」相關規定，避免先進製程或技術無法持續領先，同樣地赴美投資是否也有同樣疑慮？是否應適用同樣的規定？

劉鏡清回應，對於台積電赴美投資，政府有三個原則一定會把握得很清楚，包含最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去、國家安全優先。並強調，「我們堅持到底，您放心」。至於是否適用「N-1」規定，他直言，「我們是一定會適用的」。

此外，行政院長卓榮泰也補充，依照到國外投資的相關法令，一定要按照裡面的規定（指由投審會進行審查）；政府在與產業溝通過程當中，第一條談到的就是這個（指是否適用「N-1」規定），包括自己本人、經濟部長郭智輝與劉鏡清，都一起跟產業談過很多次。