快訊

D社出手了！確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係　追討7億真相曝光

桃機三航廈接駁重招標仍用自駕 浪費1年預算提高到18億

不宜上山、不能愛愛…「春分」六禁忌曝光 三招能接好運

聽新聞
0:00 / 0:00

安森美推出適用工業應用的先進深度感測器

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安森美推出適用工業應用的先進深度感測器。圖／安森美提供
安森美推出適用工業應用的先進深度感測器。圖／安森美提供

安森美（onsemi）推出其首款即時、間接飛行時間 （iToF） 感測器Hyperlux ID 系列，可對快速移動物體進行高精度長距離測量與三維成像。

安森美表示，Hyperlux ID 系列使用安森美全新專有全域快門像素架構且自帶存儲，可以捕捉整個場景，同時即時進行深度測量。 這種創新方法突破標準 iToF 感測器的侷限性，實現最遠30公尺的深度感知，是標準iToF感測器的四倍，而且外形尺寸更小。此外，該感測器系列還能同時生成黑白影像和深度資訊。 透過結合這兩種輸出，該感測器系列可以提供全面的環境檢視，而無需為視覺和深度資料分別配置不同的感測器。

安森美強調，Hyperlux ID系列實現了簡化的設計、業界領先的深度感知能力、在動態場景條件下工作以及捕捉快速移動物體的能力，這是以前無法實現的。

隨著自動化和機器人技術在工業領域的廣泛應用，快速又高效地獲取高精度深度資訊對於提升在複雜環境中的生產力和安全性變得至關重要。然而，到目前為止，iToF感測器由於測距範圍有限、在惡劣光線條件下性能不佳以及無法對移動物體計算深度，其應用受到限制。

Hyperlux ID 系列能夠對移動物體和高解析度影像進行精確測量，有助於減少錯誤和停機時間，優化製造系統的流程，從而降低運營成本。 此外，它還適用於面部識別、手勢檢測和 3D 視訊會議等消費應用場景。

Hyperlux ID 系列適合各種工業環境，例如：自動化與機器人：透過檢測物體以實現更好的導航與防撞功能，從而提高工廠的安全性；製造與品質控制：測量物體的體積和形狀、檢測缺陷並確保產品符合品質標準；物流與原物料處理：測量托盤和貨物的位置、尺寸及貨物比例，以優化存儲和運輸過程；農業與耕作：透過測量植物高度、檢測疾病以及優化灌溉和施肥過程來監測作物生長和健康情況；門禁控制系統：為付款終端機、家庭和商業入口系統等提供高精細、高精度的臉部識別。

感測器 機器人

延伸閱讀

不畏貿易戰！賓士找陸企禾賽合作開發智慧車 進軍全球市場

安森美捷克廠裁員170人 業界憂投資案恐生變

台南連2震「震央都在楠西」 網驚呼：聽到地鳴後開始搖

打假AI生成影片 劉曉慶：畫面、聲音很像，連我都分不清

相關新聞

路透：台積電邀輝達、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

路透引述4位知情人士說法報導，台積電已向美國晶片設計商輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議...

資安院長感嘆：台灣資安預算太少 少了快1個「0」

數發部資安院長林盈達今（12）日有感而發指出，資安院今年要推動八個項目，然而，今年預算被砍25%、約兩億元，他感觸很深，...

2025鴻海科技獎即將開放報名 提供25萬元獎金與實習

鴻海（2317）12日表示，為推動科技創新與未來產業發展，專為碩博士生設立的2025鴻海科技獎即將於3月17日至4月27...

華碩：考量美國對陸關稅 部分生產將自大陸轉移

華碩（2357）共同執行長許先越接受彭博電視訪問時表示，基於美國關稅考量，華碩將把部分生產移出中國大陸。

全面禁用DeepSeek？ 數發部：仍討論中

「DeepSeek確實會回傳資料到中國公司，但是否全面禁用還要討論！」數發部長黃彥男12日於記者會表示，數發部與個資委員會討論中，若有DeepSeek詳細違反《個資法》的證據，到時候才會考慮全面禁用。被問到是否會仿效韓國與義大利禁用APP，黃彥男指出，禁用APP不一定能全面防範，還在研議中。

聯發科與台積合作開發首款採 N6RF+製程無線通訊晶片

聯發科技（2454）與台積電（2330）12日宣布，雙方成功合作開發業界首款通過台積公司N6RF+矽驗證（Silicon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。