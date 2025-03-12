安森美推出適用工業應用的先進深度感測器

安森美（onsemi）推出其首款即時、間接飛行時間 （iToF） 感測器Hyperlux ID 系列，可對快速移動物體進行高精度長距離測量與三維成像。

安森美表示，Hyperlux ID 系列使用安森美全新專有全域快門像素架構且自帶存儲，可以捕捉整個場景，同時即時進行深度測量。 這種創新方法突破標準 iToF 感測器的侷限性，實現最遠30公尺的深度感知，是標準iToF感測器的四倍，而且外形尺寸更小。此外，該感測器系列還能同時生成黑白影像和深度資訊。 透過結合這兩種輸出，該感測器系列可以提供全面的環境檢視，而無需為視覺和深度資料分別配置不同的感測器。

安森美強調，Hyperlux ID系列實現了簡化的設計、業界領先的深度感知能力、在動態場景條件下工作以及捕捉快速移動物體的能力，這是以前無法實現的。

隨著自動化和機器人技術在工業領域的廣泛應用，快速又高效地獲取高精度深度資訊對於提升在複雜環境中的生產力和安全性變得至關重要。然而，到目前為止，iToF感測器由於測距範圍有限、在惡劣光線條件下性能不佳以及無法對移動物體計算深度，其應用受到限制。

Hyperlux ID 系列能夠對移動物體和高解析度影像進行精確測量，有助於減少錯誤和停機時間，優化製造系統的流程，從而降低運營成本。 此外，它還適用於面部識別、手勢檢測和 3D 視訊會議等消費應用場景。

Hyperlux ID 系列適合各種工業環境，例如：自動化與機器人：透過檢測物體以實現更好的導航與防撞功能，從而提高工廠的安全性；製造與品質控制：測量物體的體積和形狀、檢測缺陷並確保產品符合品質標準；物流與原物料處理：測量托盤和貨物的位置、尺寸及貨物比例，以優化存儲和運輸過程；農業與耕作：透過測量植物高度、檢測疾病以及優化灌溉和施肥過程來監測作物生長和健康情況；門禁控制系統：為付款終端機、家庭和商業入口系統等提供高精細、高精度的臉部識別。