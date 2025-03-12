沒完沒了？外電再傳美官方力邀台積合資客戶助英特爾

在美國官方大力邀請下，業界今年1月以來傳聞多時美官方力邀台積（2330）合資客戶助英特爾IFS晶圓代工廠，雖然被認為美國官方一廂情願，但消息仍沒完沒了，業界不斷傳出，英特爾晶圓廠將引進策略投資人，2月已傳出台積評估入股二成並也將引進高通、博通等大咖，12日又有外電傳聞該議題仍在檯面下運作。

外電報導，台積電已向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等客戶提議投資於一家合資企業，將營運英特爾IFS晶圓廠，該傳聞議題尚在等輝達、超微等企業回應。台積12日則不評論市場傳言。

英特爾前高階主管近期頻對外表態，不認為英特爾技術落後台積電，更不樂見台積投資營運旗下晶圓廠。英特爾四位前董事近日在美媒《Fortune》撰寫專欄文章認為英特爾和台積電成立合資企業接手英特爾的製造業務是一個「糟糕的想法」，並建議將英特爾製造業務剝離給一家由美國投資者擁有的獨立公司。英特爾董事長暨CEO巴瑞特（Craig Barrett）也直接公開反對。

不過，相關傳聞仍甚囂塵上。業界先前並傳出，相關討論最快將在今年下半年有初步進展並將正式浮上檯面。

對於美國官方傳出有意推動英特爾、台積電成立合資晶片代工廠，業界2月已看待成案機率不高，主要是英特爾也無意願引進競爭的策略投資人，同時若台積和某一個IDM客戶旗下製造事業合作將對其他客戶無法交代，且台積一向技術自主研發才能造就領先地位。若後續台積真和客戶合資再投資英特爾晶圓代工廠對於產業發展變化將需要持續觀察。

由於英特爾晶圓代工量產規模遠遠落後台積電且先前收購高塔失利，近期美國市場不斷傳出，美國官方有意推動英特爾、台積電與客戶成立合資公司，合資公司再投資英特爾晶圓廠，且因美國晶片法案規範勢必是英特爾主導不會有變。