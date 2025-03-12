營運谷底已過 法人調高大學光投資評等

大學光（3218）隨中國大陸營運逐漸好轉、SMILE PRO獲得核准上市，加上台灣營運持穩外，將重新積極展店，投顧法人評估谷底已過，並調升評等至「增加持股」。

法人分析，大學光中國大陸業務受景氣不佳影響，去年8月關閉兩個虧損據點，拖累第4季營收規模下滑，但後續體質及營運狀況可望好轉，閉店費用也已認列完畢，預估第1季有機會損益兩平。

未來，隨總經及消費需求做滾動式發展，並對既有據點進行轉型規劃，大學光聚焦高階、個人化、精緻化的自費項目，目前積極推廣高階FS-LASIK（全光塑），定價較削價後的SMILE高出五成，目前推廣成效良好，占比持續提升。

此外，SMILE PRO近日獲藥監局批准，大學光將對設備進行調整，預期導入後將吸引更多有潛在消費者。

法人表示，大學光台灣2024年營收年增9%，雖然屈光手術量不如以往亮眼，但隨著SMILE PRO 2.0引入，轉換率佳，現已有半數消費者選擇，帶動ASP擴增5%至6%。

展望2025年，大學光台灣有三個成長動能，包括將新展3至4家合作據點，翻新2個既有據點；PRO 2.0推廣效果逐漸顯現，ASP將提升；及台灣進入超高齡社會，將著重推廣老花及白內障手術。