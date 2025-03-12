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路透：台積電邀輝達、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳台積電計畫透過一家合資公司來經營英特爾晶圓製造事業。路透
傳台積電計畫透過一家合資公司來經營英特爾晶圓製造事業。路透

路透引述4位知情人士說法報導，台積電已向美國晶片設計商輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議投資一家負責經營英特爾（Intel）晶圓廠的合資企業。

報導引述消息人士指出，根據提案，台積電將負責英特爾晶圓代工部門的營運，針對客戶需求製造客製化晶片，但台積電的持股比例不會超過50％。另一名匿名人士及另一消息來源指，台積電也向高通 （Qualcomm）提出類似的投資提案。

消息人士指出，目前談判仍在初步階段，主要是針對美國總統川普政府要求全球領先的晶片代工廠台積電協助扭轉近期陷入困境的英特爾。

路透強調，台積電持股不超過50％以及其對潛在合作夥伴的接洽，均是首次被報導的消息。

知情人士提到，任何最終達成的協議都須獲得川普政府的核准。美政府不希望英特爾或其代工部門完全被外國持有。

英特爾、台積電、輝達、超微和高通均拒絕置評。白宮和博通則未對評論請求做出回應。

台積電 川普 美國

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