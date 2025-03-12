台積傳邀NVIDIA、AMD、博通入夥投資英特爾製造事業
路透引述知情人士報導，台積電（2330）已向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議，邀請他們入股日後經營英特爾（Intel）晶圓製造的合資企業。
依照提議，台積電將負責英特爾晶圓代工部門的營運，但台積電持股比率不會超過50%。另有消息人士指出，高通也收到台積電的投資邀約。
路透指出，台積電計劃持股不超過50%，並主動邀約合作夥伴入股，這是首度曝光的細節。
最終交易的金額目前尚不明朗，但消息人士指出，任何協議都須獲得川普政府批准。華府不希望英特爾或旗下晶圓代工業務完全由外國企業掌控。
知情人士向路透表示，川普政府為強化美國先進晶片製造，正積極重振英特爾，並將此視為重要政策目標。
消息人士指出，在台積電3日宣布最新1,000億美元美國投資計畫之前，便已向潛在投資人提出合資方案，目前仍繼續就英特爾晶圓代工洽談合資事宜，但台積電希望不只和一家晶片設計商合作，而是引入多家產業夥伴。
消息人士指出，多家公司表達入股英特爾部分事業的興趣，但英特爾不願意單獨出售晶片設計事業，而是希望和晶圓代工業務一併處理。此外，消息人士透露，高通已退出先前收購英特爾全部或部分業務的協商。
知情人士透露，英特爾董事會支持和台積電促成交易，並持續協商，但部分管理高層強烈反對此議。
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