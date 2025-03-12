資安院長感嘆：台灣資安預算太少 少了快1個「0」

數發部資安院長林盈達今（12）日有感而發指出，資安院今年要推動八個項目，然而，今年預算被砍25%、約兩億元，他感觸很深，資安署、資安院的預送加起來總共也才8億-9億元，但是，台灣每天都被駭客大量攻擊，資安防護應該要有幾十億元的預算，整體預算少了快一個「零」。

林盈達指出，雖然各部會都有自己的資安預算，但是預算都相當少，就算是加總資安院、資安署預算，也才8-9億元，但他認為，資安預算應該要達到百億元，怎麼會這麼少，「就好像快要少一個零的感覺」。

面對預算被砍，林盈達表示，資安院的做法有三種，第一種就是吃自己，第二種就是要把舊的業務KPI降低一點，或者縮小新業務規模，挪出資源、空間來做新的業務，另一種方式就是以科發基金計劃來支應。

林盈達指出，有些計畫，原本預計年中可以POC（概念性驗證），但是因應預算被砍，投入能力變少，就把POC計畫挪到年底，正式上線也會依序往後推至明年。

另外，資安院也有新題兩個計畫，一個是數位訊息分析，主要聚焦打假、打詐，另外一個是關鍵基礎設施防護，這兩個計畫則選擇提科發基金，如果科發基金有通過，可能是6-7月開始執行。

林盈達表示，資安院昨天才填了特別預算需求，希望朝野和諧，讓特別預算通過，讓資安院有充足經費來執行相關計畫。